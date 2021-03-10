Создатели «хлебного фургона» построят ещё один необычный Ferrari — со стеклянным колпаком
Дмитрий Елизаров
Ателье дизайнера Нильса ван Роя, известное экстравагантными кастомными проектами, анонсировало новую разработку под названием Daytona Shooting Brake Hommage. Автомобиль станет своего рода данью уважения особой модели Ferrari — 365GTB/4 Daytona с кузовом «шутинг-брейк», построенной в 1972 году.
Пока студия Нильса ван Роя опубликовала только несколько эскизов, которые, впрочем, дают представление о будущем продукте. Как и оригинальная модель, её новое прочтение сохранит особое решение задней части кузова со стеклянным колпаком и необычные обводы кормы. При этом дизайнер уже пообещал не ограничивать полёт фантазии обликом исходной модели.
В качестве платформы для нового проекта планируется использовать «гран-турер итальянского производителя с двумя посадочными местами»: в Niels van Roij Design сообщили, что речь идёт о модели, которая выпускалась в период с 2006 по 2013 год, но название не уточнили. При этом озвученным дизайнером условиям вполне удовлетворяет, скажем, Ferrari 599 GTB — переднемоторное купе с шестилитровым V12, развивавшим более 600 л.с.
Оригинальная Ferrari 365GTB/4 Daytona Shooting Brake была построена по заказу американского архитектора Боба Гиттлмана. Основу дизайнерского стиля для универсала заложил один из дилеров марки Луиджи Чинетти, а воплощением проекта в металле заведовала британская компания Panther Westwinds. И этот шутинг-брейк также был укомплектован 12-цилиндровым мотором.
Ранее студия Нильса ван Роя уже построила уникальный спорткар в память об одной из редких Ferrari. Он получил имя Breadvan Hommage и представляет собой современное прочтение единственного в своём роде шутинг-брейка 250 GT SWB по прозвищу Breadvan (в переводе — хлебный фургон). Машину прозвали так за характерное оформление задней части.