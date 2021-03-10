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Создатели «хлебного фургона» построят ещё один необычный Ferrari — со стеклянным колпаком

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Дмитрий Елизаров

Ателье дизайнера Нильса ван Роя, известное экстра­вагантными кастомными проектами, анонсиро­вало новую разработку под названием Daytona Shooting Brake Hommage. Автомобиль станет своего рода данью уважения особой модели Ferrari — 365GTB/4 Daytona с кузовом «шутинг-брейк», построенной в 1972 году.

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  • Пока студия Нильса ван Роя опубликовала только несколько эскизов, которые, впрочем, дают представ­ление о будущем продукте. Как и ориги­нальная модель, её новое прочтение сохранит особое решение задней части кузова со стеклянным колпаком и необычные обводы кормы. При этом дизайнер уже пообещал не ограни­чивать полёт фантазии обликом исходной модели.

  • В качестве платформы для нового проекта планируется использовать «гран-турер итальянского произво­дителя с двумя посадочными местами»: в Niels van Roij Design сообщили, что речь идёт о модели, которая выпускалась в период с 2006 по 2013 год, но название не уточнили. При этом озвученным дизайнером условиям вполне удовлет­воряет, скажем, Ferrari 599 GTB — переднемоторное купе с шести­литровым V12, развивавшим более 600 л.с.

  • Оригинальная Ferrari 365GTB/4 Daytona Shooting Brake была построена по заказу американского архи­тектора Боба Гиттлмана. Основу дизайнер­ского стиля для универсала заложил один из дилеров марки Луиджи Чинетти, а воплоще­нием проекта в металле заведовала британская компания Panther Westwinds. И этот шутинг-брейк также был укомп­лектован 12-цилиндровым мотором.

  • Ранее студия Нильса ван Роя уже построила уникальный спорткар в память об одной из редких Ferrari. Он получил имя Breadvan Hommage и пред­ставляет собой современное прочтение един­ственного в своём роде шутинг-брейка 250 GT SWB по прозвищу Breadvan (в переводе — хлебный фургон). Машину прозвали так за характерное оформление задней части.

А вам нравится сама концепция «шутинг-брейк»?

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