Создатели «хлебного фургона» построят ещё один необычный Ferrari — со стеклянным колпаком

Пока студия Нильса ван Роя опубликовала только несколько эскизов, которые, впрочем, дают представ­ление о будущем продукте. Как и ориги­нальная модель, её новое прочтение сохранит особое решение задней части кузова со стеклянным колпаком и необычные обводы кормы. При этом дизайнер уже пообещал не ограни­чивать полёт фантазии обликом исходной модели.

В качестве платформы для нового проекта планируется использовать «гран-турер итальянского произво­дителя с двумя посадочными местами»: в Niels van Roij Design сообщили, что речь идёт о модели, которая выпускалась в период с 2006 по 2013 год, но название не уточнили. При этом озвученным дизайнером условиям вполне удовлет­воряет, скажем, Ferrari 599 GTB — переднемоторное купе с шести­литровым V12, развивавшим более 600 л.с.