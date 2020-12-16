Три мощнейших Audi стали доступны в России

Самая дорогая декорация на Рождество: стеклянный куб с Bugatti за 11 млн евро внутри

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Кирилл Малышев

В условиях непрекращающейся пандемии рожде­ственские и новогодние меро­приятия в большин­стве стран отменены. Компания Bugatti решила восполнить часть утрачен­ного празд­ничного настроения и придумала подарок жителям родного для неё города Мольсем.

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  • На главной площади города в стеклянном прозрачном кубе выставили самый дорогой эксклю­зивный на данный момент авто­мобиль марки — La Voiture Noire. Он может оказаться в этом году самой дорогой рожде­ственской декорацией в мире.

  • Инсталляцию установили на срок до марта 2021 года. Её можно было бы порекомен­довать как интересную временную досто­примеча­тель­ность, но туризм в этом году ограничен и увидеть её в лучшем случае смогут только жители Франции.

  • Bugatti представила уникальный гиперкар под названием La Voiture Noire весной 2019 года. Автомобиль создан в един­ственном экзем­пляре по заказу одного из клиентов марки. У него тот же двигатель, что и у модели Сhiron: 16-цилинд­ровый мощностью 1500 лошадиных сил. Стоимость машины — 11 милли­онов евро.

Хороший подарок или так себе?

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