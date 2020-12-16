Самая дорогая декорация на Рождество: стеклянный куб с Bugatti за 11 млн евро внутри

На главной площади города в стеклянном прозрачном кубе выставили самый дорогой эксклю­зивный на данный момент авто­мобиль марки — La Voiture Noire. Он может оказаться в этом году самой дорогой рожде­ственской декорацией в мире.

Инсталляцию установили на срок до марта 2021 года. Её можно было бы порекомен­довать как интересную временную досто­примеча­тель­ность, но туризм в этом году ограничен и увидеть её в лучшем случае смогут только жители Франции.