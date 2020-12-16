Самая дорогая декорация на Рождество: стеклянный куб с Bugatti за 11 млн евро внутри
Кирилл Малышев
В условиях непрекращающейся пандемии рождественские и новогодние мероприятия в большинстве стран отменены. Компания Bugatti решила восполнить часть утраченного праздничного настроения и придумала подарок жителям родного для неё города Мольсем.
На главной площади города в стеклянном прозрачном кубе выставили самый дорогой эксклюзивный на данный момент автомобиль марки — La Voiture Noire. Он может оказаться в этом году самой дорогой рождественской декорацией в мире.
Инсталляцию установили на срок до марта 2021 года. Её можно было бы порекомендовать как интересную временную достопримечательность, но туризм в этом году ограничен и увидеть её в лучшем случае смогут только жители Франции.
Bugatti представила уникальный гиперкар под названием La Voiture Noire весной 2019 года. Автомобиль создан в единственном экземпляре по заказу одного из клиентов марки. У него тот же двигатель, что и у модели Сhiron:
16-цилиндровый мощностью 1500 лошадиных сил. Стоимость машины — 11 миллионов евро.