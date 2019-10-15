Создатели Хаммера показали военный Jeep Gladiator

Gladiator XMT, созданный совместно с Jeep, получил усиленные узлы, необходимые для военных машин. Базовый вариант оснащается силовыми бамперами, кенгурятником, лебёдкой, колёсами с внедорожной резиной, антеннами радиосвязи, трубчатым каркасом вместо обычных дверей, а также специальными сиденьями. В AM General сделали ещё и версию с закрытым кузовом.

AM General предложит Jeep Gladiator XMT со всеми двигателями, доступными для гражданской модели: 3,6-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 289 л.с. (353 Н·м) и трёх­литровым турбодизелем V6, который выдаёт 264 л.с. (599 Н·м).

Из внедорожных фишек стандартный Gladiator в топовой версии Rubicon оснащается особыми мостами, понижающим рядом в трансмиссии, блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также размыкаемым передним стабилизатором для увеличения ходов подвески.