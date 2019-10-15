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Создатели Хаммера показали военный Jeep Gladiator

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Николай Андреев

Американская компания AM General, создавшая армейский вездеход Humvee и его гражданскую версию Hummer H1, подготовила Jeep Gladiator к службе в вооружённых силах. Пикап в версии XMT получил ряд доработок, позволяющий ему выполнять различные армейские задачи.

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  • Gladiator XMT, созданный совместно с Jeep, получил усиленные узлы, необходимые для военных машин. Базовый вариант оснащается силовыми бамперами, кенгурятником, лебёдкой, колёсами с внедорожной резиной, антеннами радиосвязи, трубчатым каркасом вместо обычных дверей, а также специальными сиденьями. В AM General сделали ещё и версию с закрытым кузовом. 

  • AM General предложит Jeep Gladiator XMT со всеми двигателями, доступными для гражданской модели: 3,6-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 289 л.с. (353 Н·м) и трёх­литровым турбодизелем V6, который выдаёт 264 л.с. (599 Н·м). 

  • Из внедорожных фишек стандартный Gladiator в топовой версии Rubicon оснащается особыми мостами, понижающим рядом в трансмиссии, блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также размыкаемым передним стабилизатором для увеличения ходов подвески.

  • В компании AM General заявляют, что пикап можно использовать как мобильный командный пункт, для связи или для перевозки личного состава. При появлении заказов от армии США или других государств Jeep Gladiator XMT начнут производить во второй половине 2020 года.

Способен ли Jeep Gladiator служить в армии?

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