Владельца Джипа лишили гарантии за езду по бездорожью

Пользователь форума купил пикап в июле прошлого года и уже через два дня после покупки устроил импро­визи­ро­ванные внедорожные тесты. Автор послания особо отмечает, что глубина лужи, по которой он катался, не превышала одного фута (около 300 милли­метров), но на опублико­ванных им фото пикап покрыт грязью по самую крышу. С места тестов машину пришлось вывозить на эвакуаторе: отказал генератор.

В ближайшем дилерстве Jeep авто­владельцу объявили, что замене подлежат не только генератор, но как минимум ещё и аккуму­лятор, и радиатор, а общая стоимость ремонта составит от 3 тысяч долларов. Не согласив­шись с диагнозом, хозяин Гладиатора увёз его к тому дилеру, где покупал, и тамошние специ­алисты сервиса сочли, что достаточно поменять только генератор.

В октябре у пикапа перестали работать стоп-сигналы, через несколько дней отказала система «старт-стоп». Ещё неделей позже начались проблемы с блокировкой заднего дифферен­циала — по словам авто­владельца, он дважды чуть не попал в аварию на сухом асфальте. В дилерском центре пользо­вателю заявили, что и задний мост, и аккуму­лятор, и оптика ремонту не подлежат. Един­ственный выход — замена компонентов, но делать это владельцу Глади­атора придётся за свой счёт, так как на заводскую гарантию наложено неснима­емое ограни­чение после июльского инцидента. Приобретённой им расширенной гарантией также восполь­зоваться не удастся.

На выяснение обстоятельств у обладателя пикапа ушёл примерно месяц, после чего пред­ставители FCA подтвердили, что причиной снятия с гарантии были как раз внедорожные «покатушки» — те самые, после которых Jeep Gladiator впервые был вынужден посетить ремзону. А наложено было ограни­чение по инициативе дилера, к которому пикап привезли на ремонт изначально. Сейчас авто­владелец намерен обратиться к адвокату, чтобы подать в суд.