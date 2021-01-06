Владельца Джипа лишили гарантии за езду по бездорожью
Дмитрий Елизаров
Один из обладателей пикапа Jeep Gladiator в Калифорнии лишился заводской гарантии на автомобиль через пять дней после покупки, но узнал об этом через несколько месяцев. Историю своих злоключений автовладелец рассказал на ресурсе JeepGladiatorForum. Основной официальной причиной снятия машины с гарантии стала езда по грязи.
Пользователь форума купил пикап в июле прошлого года и уже через два дня после покупки устроил импровизированные внедорожные тесты. Автор послания особо отмечает, что глубина лужи, по которой он катался, не превышала одного фута (около 300 миллиметров), но на опубликованных им фото пикап покрыт грязью по самую крышу. С места тестов машину пришлось вывозить на эвакуаторе: отказал генератор.
В ближайшем дилерстве Jeep автовладельцу объявили, что замене подлежат не только генератор, но как минимум ещё и аккумулятор, и радиатор, а общая стоимость ремонта составит от 3 тысяч долларов. Не согласившись с диагнозом, хозяин Гладиатора увёз его к тому дилеру, где покупал, и тамошние специалисты сервиса сочли, что достаточно поменять только генератор.
В октябре у пикапа перестали работать стоп-сигналы, через несколько дней отказала система «старт-стоп». Ещё неделей позже начались проблемы с блокировкой заднего дифференциала — по словам автовладельца, он дважды чуть не попал в аварию на сухом асфальте. В дилерском центре пользователю заявили, что и задний мост, и аккумулятор, и оптика ремонту не подлежат. Единственный выход — замена компонентов, но делать это владельцу Гладиатора придётся за свой счёт, так как на заводскую гарантию наложено неснимаемое ограничение после июльского инцидента. Приобретённой им расширенной гарантией также воспользоваться не удастся.
На выяснение обстоятельств у обладателя пикапа ушёл примерно месяц, после чего представители FCA подтвердили, что причиной снятия с гарантии были как раз внедорожные «покатушки» — те самые, после которых Jeep Gladiator впервые был вынужден посетить ремзону. А наложено было ограничение по инициативе дилера, к которому пикап привезли на ремонт изначально. Сейчас автовладелец намерен обратиться к адвокату, чтобы подать в суд.
Заводская гарантия на автомобили Jeep в США действует 3 года или 58 тысяч километров пробега. Между тем вознамерившаяся продавать в Северной Америке внедорожники УАЗ Патриот компания Bremach Inc заявляет на российские автомобили гарантию заметно более весомую — 5 лет эксплуатации или 100 тысяч километров пробега.