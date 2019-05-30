В пикап на базе Jeep Wrangler поставили 1014-сильный мотор

Под капотом – 6,2-литровый V8, который устанавливается на купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Специалисты Hennessey доработали его при помощи фирменного комплекта HPE1000, состоящего из изменённого блока управления и модифицированного компрессора. В результате мощность двигателя возросла с 717 до 1014 лошадиных сил. Он сочетается с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом.

Суровый внешний облик подчёркивают лифтованная на 15 сантиметров подвеска, 20-дюймовые колёса с внедорожной резиной, светодиодная люстра на крыше и комплект усиленных бамперов. Также в пикап потребовалось установить новую проводку, увеличенный радиатор, модернизи­рованную топливную систему и выхлопную систему из нержавеющей стали.