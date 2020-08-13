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Представлен концепт Jeep Gladiator Farout, в котором можно жить

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Кирилл Малышев

Компания Jeep представила прототип Gladiator Farout. Его должны были показать на Пасхальном сафари Jeep, но меро­приятие отменили из-за пандемии коронавируса. Помимо того, что это просто интересный проект, на прототипе состоялся дебют нового для семейства Wrangler дизельного мотора.

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  • Над грузовым отсеком пикапа появился кунг, а над ним — раскладная палатка, жить в которой предпо­лагается прямо на крыше внедорожника. Палатка длиной 4,9 и высотой 2,3 метра рассчитана на четырёх человек. Фото­графии интерьера не представ­лены, но сообщается, что в кунге есть холодильник, плита, шкафчики и полки для кухонной и туристи­ческой утвари. Салон отделали деревом, синей кожей с оранжевой строчкой и фланелью.

  • А главное: под капотом стоит новый трёх­литровый дизель V6. Этот агрегат мощностью 262 л.с. с 599 Нм крутящего момента уже доступен для заказа на Гладиаторе. Пока только в США, но мотор появится и в Европе. В паре с ним работает 8-ступен­чатый «автомат».

  • Концепт Jeep Gladiator Farout оснащён лифтом подвески (плюс 2 дюйма или 5 санти­метров), лебёдкой, 37-дюймовыми внедорожными колёсами и амортиза­торами FOX. Среди других внедорожных аксес­суаров — крюки и силовые бамперы. Серо-белый кузов оттеняют акценты ярко-жёлтого цвета.

  • В прошлом году на Пасхальном сафари Jeep показал прототип Gladiator Wayout. Идея с палаткой была та же, но вместо закрытого жилого отсека под ней располагался открытый каркас.

Jeep Gladiator или обычный Wrangler?

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