Представлен концепт Jeep Gladiator Farout, в котором можно жить
Кирилл Малышев
Компания Jeep представила прототип Gladiator Farout. Его должны были показать на Пасхальном сафари Jeep, но мероприятие отменили
Над грузовым отсеком пикапа появился кунг, а над ним — раскладная палатка, жить в которой предполагается прямо на крыше внедорожника. Палатка длиной 4,9 и высотой 2,3 метра рассчитана на четырёх человек. Фотографии интерьера не представлены, но сообщается, что в кунге есть холодильник, плита, шкафчики и полки для кухонной и туристической утвари. Салон отделали деревом, синей кожей с оранжевой строчкой и фланелью.
А главное: под капотом стоит новый трёхлитровый дизель V6. Этот агрегат мощностью 262 л.с. с 599 Нм крутящего момента уже доступен для заказа на Гладиаторе. Пока только в США, но мотор появится и в Европе. В паре с ним работает
8-ступенчатый «автомат».
Концепт Jeep Gladiator Farout оснащён лифтом подвески (плюс 2 дюйма или 5 сантиметров), лебёдкой, 37-дюймовыми внедорожными колёсами и амортизаторами FOX. Среди других внедорожных аксессуаров — крюки и силовые бамперы. Серо-белый кузов оттеняют акценты ярко-жёлтого цвета.
В прошлом году на Пасхальном сафари Jeep показал прототип Gladiator Wayout. Идея с палаткой была та же, но вместо закрытого жилого отсека под ней располагался открытый каркас.