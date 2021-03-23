Дикий трёхосный пикап Jeep Gladiator сделали ещё более диким и дорогим

Именно эта версия шестиколёсника названа её создате­лями Apocalypse Hellfire — не в последнюю очередь из-за применён­ного на ней мотора. Грузовик укомп­лектован компрессорным 6,2-литровым двигателем, известным под названием Hellcat. В заводском варианте он развивает 717 л.с., но для кастомного Гладиатора отдачу мотора увеличили до 750 л.с.

Мотор работает вместе с восьмиступен­чатым «автоматом» и системой полного привода, позволяющей передавать тягу как на четыре, так и на шесть колёс одно­временно. В подвеске применены активные аморти­заторы. Помимо удлинения, грузовик обзавёлся ещё и кастомными кузовными панелями, выпол­ненными из стали и кевлара: толщина металла на силовых бамперах достигает 6,5 милли­метра, а двери выполнены съёмными.

В оснащение Apocalypse Hellfire входят 40-дюймовые внедорожные колёса, свето­диодная оптика, 4,3-тонная лебёдка и полноценная медиа­система с возмож­ностью интеграции смартфонов, навигацией и камерой заднего вида. Интерьер этого экземпляра отделан устойчивой к поврежде­ниям кожей.