Дикий трёхосный пикап Jeep Gladiator сделали ещё более диким и дорогим
Дмитрий Елизаров
Ателье SoFlo Jeeps из Лодердейла выставило на продажу очередной экземпляр своего трёхосного пикапа на базе Jeep Gladiator из коллекции с общим названием Apocalypse. За экстремальный грузовик с 750-сильным мотором попросили 199 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).
Именно эта версия шестиколёсника названа её создателями Apocalypse Hellfire — не в последнюю очередь
из-заприменённого на ней мотора. Грузовик укомплектован компрессорным 6,2-литровым двигателем, известным под названием Hellcat. В заводском варианте он развивает 717 л.с., но для кастомного Гладиатора отдачу мотора увеличили до 750 л.с.
Мотор работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода, позволяющей передавать тягу как на четыре, так и на шесть колёс одновременно. В подвеске применены активные амортизаторы. Помимо удлинения, грузовик обзавёлся ещё и кастомными кузовными панелями, выполненными из стали и кевлара: толщина металла на силовых бамперах достигает 6,5 миллиметра, а двери выполнены съёмными.
В оснащение Apocalypse Hellfire входят 40-дюймовые внедорожные колёса, светодиодная оптика, 4,3-тонная лебёдка и полноценная медиасистема с возможностью интеграции смартфонов, навигацией и камерой заднего вида. Интерьер этого экземпляра отделан устойчивой к повреждениям кожей.
Ранее SoFlo Jeeps уже продавала схожий внедорожник, но экземпляр по имени Apocalypse Doomsday был слабее и дешевле. Построенный по тем же принципам грузовик оснастили атмосферным 6,2-литровым V8 от Corvette, развивающим 500 л.с., и оценили в 175 тысяч долларов (13,2 миллиона рублей).