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Дикий трёхосный пикап Jeep Gladiator сделали ещё более диким и дорогим

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Дмитрий Елизаров

Ателье SoFlo Jeeps из Лодердейла выставило на продажу очередной экзем­пляр своего трёх­осного пикапа на базе Jeep Gladiator из коллекции с общим назва­нием Apocalypse. За экстремаль­ный грузовик с 750-сильным мотором попросили 199 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

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  • Именно эта версия шестиколёсника названа её создате­лями Apocalypse Hellfire — не в последнюю очередь из-за применён­ного на ней мотора. Грузовик укомп­лектован компрессорным 6,2-литровым двигателем, известным под названием Hellcat. В заводском варианте он развивает 717 л.с., но для кастомного Гладиатора отдачу мотора увеличили до 750 л.с.

  • Мотор работает вместе с восьмиступен­чатым «автоматом» и системой полного привода, позволяющей передавать тягу как на четыре, так и на шесть колёс одно­временно. В подвеске применены активные аморти­заторы. Помимо удлинения, грузовик обзавёлся ещё и кастомными кузовными панелями, выпол­ненными из стали и кевлара: толщина металла на силовых бамперах достигает 6,5 милли­метра, а двери выполнены съёмными.

  • В оснащение Apocalypse Hellfire входят 40-дюймовые внедорожные колёса, свето­диодная оптика, 4,3-тонная лебёдка и полноценная медиа­система с возмож­ностью интеграции смартфонов, навигацией и камерой заднего вида. Интерьер этого экземпляра отделан устойчивой к поврежде­ниям кожей.

  • Ранее SoFlo Jeeps уже продавала схожий внедорожник, но экзем­пляр по имени Apocalypse Doomsday был слабее и дешевле. Построенный по тем же принципам грузовик оснастили атмо­сферным 6,2-литровым V8 от Corvette, развива­ющим 500 л.с., и оценили в 175 тысяч долларов (13,2 миллиона рублей).

Впечатляет, правда?

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