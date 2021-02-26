Пикап Jeep Gladiator с 717-сильным V8 Hellcat оценили почти в 7 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
Ателье America's Most Wanted 4x4 объявило о готовности снабжать пикап Jeep Gladiator знаменитым восьмицилиндровым мотором Hellcat, который официально на эту модель не устанавливается. Экстремальная версия Гладиатора от тюнеров обойдётся минимум в 92 560 долларов или 6,88 миллиона рублей, включая 33 565 долларов за донорский автомобиль.
America's Most Wanted 4x4 снабдит Jeep Gladiator также альтернативной системой охлаждения с новым радиатором, дополнительным топливным насосом, доработанным бачком омывателя и контроллером наддува. Кроме того, ателье обещает усовершенствовать моторный отсек для надёжной установки двигателя, усилить трансмиссию и оснастить пикап новой выхлопной системой.
Ателье готово дать трёхлетнюю гарантию на свои работы, но постройка Jeep Gladiator с новым двигателем займёт у тюнеров не менее года.
На фотографиях, опубликованных America's Most Wanted 4x4 в качестве анонса нового проекта, запечатлён Гладиатор с рядом дополнительных модификаций. Пикапу увеличили дорожный просвет, снабдили амортизаторами Falcon и колёсными дисками с 40-дюймовой резиной Nitto Trail Grappler, силовыми бамперами и лебёдкой Warn. Кроме того, Гладиатор выкрасили в экзотический цвет Hydro Blue. В какую сумму оцениваются доработки, не уточняется.
Помимо 717-сильной версии восьмицилиндрового 6,2-литрового мотора ателье предлагает заменить штатный мотор Гладиатора ещё более мощными вариантами. Скажем, 840-сильной версией мотора от Dodge Challenger Demon или тысячесильным двигателем Hellephant, который выпускает подразделение Mopar. Правда, такая конверсия будет стоить заметно больше. Если базовая стоимость установки V8 Hellcat составляет 58 995 долларов, то постройка Gladiator Demon обойдётся на 10 тысяч дороже, а превращение пикапа в тысячесильный тюнеры оценили в 98 995 долларов (7,35 миллиона рублей) без стоимости самого автомобиля.
Аналогичную операцию предлагает и другое американское ателье — RubiTrux, уже собравшее как минимум один экземпляр внедорожника Wrangler с 808-сильным V8 Demon. Цены за модификации тюнеры запрашивают примерно те же самые.