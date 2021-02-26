Пикап Jeep Gladiator с 717-сильным V8 Hellcat оценили почти в 7 миллионов рублей

Помимо 717-сильной версии восьми­цилин­дрового 6,2-литрового мотора ателье предлагает заменить штатный мотор Гладиатора ещё более мощными вариантами. Скажем, 840-сильной версией мотора от Dodge Challenger Demon или тысяче­сильным двигателем Hellephant, который выпускает подраз­деление Mopar. Правда, такая конверсия будет стоить заметно больше. Если базовая стоимость установки V8 Hellcat составляет 58 995 долларов, то постройка Gladiator Demon обойдётся на 10 тысяч дороже, а превращение пикапа в тысяче­сильный тюнеры оценили в 98 995 долларов (7,35 миллиона рублей) без стоимости самого автомобиля.