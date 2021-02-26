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Пикап Jeep Gladiator с 717-сильным V8 Hellcat оценили почти в 7 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

Ателье America's Most Wanted 4x4 объявило о готовности снабжать пикап Jeep Gladiator знаменитым восьми­цилин­дровым мотором Hellcat, который официально на эту модель не устанавли­вается. Экстремальная версия Гладиатора от тюнеров обойдётся минимум в 92 560 долларов или 6,88 миллиона рублей, включая 33 565 долларов за донорский автомобиль.

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  • America's Most Wanted 4x4 снабдит Jeep Gladiator также альтер­нативной системой охлаждения с новым радиатором, допол­нительным топливным насосом, доработанным бачком омывателя и контрол­лером наддува. Кроме того, ателье обещает усовер­шенство­вать моторный отсек для надёжной установки двигателя, усилить трансмиссию и оснастить пикап новой выхлопной системой.

  • Ателье готово дать трёхлетнюю гарантию на свои работы, но постройка Jeep Gladiator с новым двигателем займёт у тюнеров не менее года.

  • На фотографиях, опубликованных America's Most Wanted 4x4 в качестве анонса нового проекта, запечатлён Гладиатор с рядом допол­нитель­ных моди­фикаций. Пикапу увеличили дорожный просвет, снабдили амортиза­торами Falcon и колёсными дисками с 40-дюймовой резиной Nitto Trail Grappler, силовыми бамперами и лебёдкой Warn. Кроме того, Гладиатор выкрасили в экзотиче­ский цвет Hydro Blue. В какую сумму оцениваются доработки, не уточняется.

  • Помимо 717-сильной версии восьми­цилин­дрового 6,2-литрового мотора ателье предлагает заменить штатный мотор Гладиатора ещё более мощными вариантами. Скажем, 840-сильной версией мотора от Dodge Challenger Demon или тысяче­сильным двигателем Hellephant, который выпускает подраз­деление Mopar. Правда, такая конверсия будет стоить заметно больше. Если базовая стоимость установки V8 Hellcat составляет 58 995 долларов, то постройка Gladiator Demon обойдётся на 10 тысяч дороже, а превращение пикапа в тысяче­сильный тюнеры оценили в 98 995 долларов (7,35 миллиона рублей) без стоимости самого автомобиля.

  • Аналогичную операцию предлагает и другое американское ателье — RubiTrux, уже собравшее как минимум один экзем­пляр внедорожника Wrangler с 808-сильным V8 Demon. Цены за моди­фикации тюнеры запрашивают примерно те же самые.

Как по-вашему, есть смысл в установке сверхмощных моторов на внедорожники?

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