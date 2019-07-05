В итальянском автопрокате появилась Alfa Romeo с фреской на потолке

Снаружи Giulia Veloce Grand Tour отличается от стандартных седанов только синей окраской кузова. Цвет напоминает оттенок лазурита. Главное изменение – внутри. Это нарисованная на потолке копия фрески «Зодиак» авторства Таддео и Федерико Цуккаро. Оригинал находится в итальянском замке Кастелло Орсини-Одескальки.

Всего Garage Italia Customs выпустит три таких седана. Их можно будет взять в аренду в Риме, Милане и Флоренции за 200 евро в день.