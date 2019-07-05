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В итальянском автопрокате появилась Alfa Romeo с фреской на потолке

Новости

Николай Андреев

Миланское ателье Garage Italia Customs представило седан Alfa Romeo Giulia Veloce Grand Tour с фреской на потолке. Автомобиль создан по заказу прокатной компании Hertz.

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  • Снаружи Giulia Veloce Grand Tour отличается от стандартных седанов только синей окраской кузова. Цвет напоминает оттенок лазурита. Главное изменение – внутри. Это нарисованная на потолке копия фрески «Зодиак» авторства Таддео и Федерико Цуккаро. Оригинал находится в итальянском замке Кастелло Орсини-Одескальки.

  • Всего Garage Italia Customs выпустит три таких седана. Их можно будет взять в аренду в Риме, Милане и Флоренции за 200 евро в день.

Alfa Romeo Giulia в версии Veloce оснащается полным приводом и двумя двигателями: бензиновым 280-силь­ным 2.0 и дизельным 2.2 мощностью 210 лошадиных сил. Моторы сочетаются с восьми­ступенчатым «автоматом».

Взяли бы в прокат Giulia Veloce Grand Tour?

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