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Чемпион мира по дрифту показал, как правильно проезжать клеверные развязки

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Николай Андреев

В честь предстоящего Дня святого Патрика (он пройдёт 17 марта) профессиональный дрифтер Вон Гиттин-младший проехал в эффектном дрифте по клеверной развязке в пригороде Форт-Уэрта, штат Техас. Почему именно по ней? Всё дело в том, что официальным символом праздника является лист клевера.

Vaughn Gittin Jr. took the same 900HP Ford Mustang RTR he drifted the Nurburgring with to Lake Worth, TX where our team closed down a cloverleaf interchange for him to drift. SUBSCRIBE: http://ford.to/SubscribeFordPerformance Connect with FORD Performance: http://ford.to/FordPerformance Facebook: http://ford.to/FordPerformanceFB Twitter: http://ford.to/FordPerformanceTW Instagram: http://ford.to/FordPerformanceIG Ford Social: http://ford.to/FordMotorCompanySocial Google+: http://ford.to/FordPerformanceGPlus Ford Performance Vehicles: Ford Mustang, Ford GT, Shelby GT350R, Shelby GT350, F-150 Raptor, Focus RS, Focus ST, Fiesta ST Ford Performance Drivers: Ken Block, Daniel Suarez, Vaughn Gittin Jr., Brad Keselowski, Joey Logano, Clint Bowyer, Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr., Justin Pawlak, Olivier Pla, Stefan Mücke, Harry Tincknell, Andy Priaulx, Joey Hand, Dirk Müller, Ryan Briscoe and Richard Westbrook Ford Performance Teams: M-Sport, Team Penske, Stewart-Haas Racing, Roush Fenway Racing, Roush Yates Engines, Ford Chip Ganassi Racing and Hoonigan Racing Division About FORD Performance: The official channel for all things Ford Performance! Our videos are here for your entertainment, and you are welcome to use the share and embed links for all our videos, but the videos themselves are property of Ford Motor Company. You are not permitted to download any video and re-upload under any circumstances without written consent from Ford Motor Company. Vaughn Gittin Jr. Drifts Four Leaf Clover in 900HP Mustang | Ford Performance https://www.youtube.com/user/FordRacingTV #FordPerformance #Ford #Mustang

И как хорошо, что парни с канала Ford Performance не стали накладывать музыку за кадром, чтобы мы послушали «песню» 913-сильного пятилитрового V8, который стоит в дрифтовом ярко-зелёном Ford Mustang RTR. 

И, конечно же, заезд проходил на перекрытом участке дороги с соблюдением всех предосторожностей. 

Клеверные развязки ассоциируются у вас... 

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