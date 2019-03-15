Чемпион мира по дрифту показал, как правильно проезжать клеверные развязки

И как хорошо, что парни с канала Ford Performance не стали накладывать музыку за кадром, чтобы мы послушали «песню» 913-сильного пятилитрового V8, который стоит в дрифтовом ярко-зелёном Ford Mustang RTR.



И, конечно же, заезд проходил на перекрытом участке дороги с соблюдением всех предосторожностей.