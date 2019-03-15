Чемпион мира по дрифту показал, как правильно проезжать клеверные развязки

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Николай Андреев
В честь предстоящего Дня святого Патрика (он пройдёт 17 марта) профессиональный дрифтер Вон Гиттин-младший проехал в эффектном дрифте по клеверной развязке в пригороде Форт-Уэрта, штат Техас. Почему именно по ней? Всё дело в том, что официальным символом праздника является лист клевера.
И как хорошо, что парни с канала Ford Performance не стали накладывать музыку за кадром, чтобы мы послушали «песню» 913-сильного пятилитрового V8, который стоит в дрифтовом ярко-зелёном Ford Mustang RTR.
И, конечно же, заезд проходил на перекрытом участке дороги с соблюдением всех предосторожностей.