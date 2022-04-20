Словенский гиперкар Tushek стал в полтора раза мощнее: он набирает сотню за 2,3 секунды
Дмитрий Елизаров
Словенская компания Tushek & Spigel Supercars объявила о серьёзной модернизации своего гиперкара TS900 Apex. Как пишет Carbuzz, гиперкар получил в полтора раза более мощный мотор, при этом сам стал на 60 килограммов легче — это сделало TS900 Apex динамичнее в разгоне до 100 км/ч как минимум на 0,2 секунды. «Живой» дебют гиперкара состоится в рамках выставки Salon Prive в Лондоне.
- Tushek оснащает свой гиперкар гибридной силовой установкой, которая состоит из 4,2-литрового V8 и двух электромоторов. На этапе дебюта гиперкара в 2019 году три двигателя развивали 950 л.с., однако сейчас разработчикам удалось увеличить их отдачу до 1350 л.с.
- Создатели называют TS900 Apex самым лёгким гибридным гиперкаром в мире. Ранее он весил 1410 килограммов, но доработки позволили облегчить купе до 1350 килограммов. Каким образом удалось этого добиться, не уточняется, хотя известно, что в конструкции гиперкара используются карбон и хром-молибденовая сталь.
- Если раньше TS900 Apex тратил на ускорение до 60 миль в час (96 км/ч) 2,5 секунды, то теперь он наберёт 100 км/ч за 2,3 секунды. За 7,4 секунды обновлённый гиперкар разгонится до 200 км/ч, а его максимальная скорость составляет 380 км/ч. Прочие технические характеристики компания не приводит.
- К выпуску планируется только 36 экземпляров такого купе по цене от 1,5 миллиона евро. Кроме того, Tushek & Spiegel собираются построить ещё более радикальную модификацию Apex, предназначенную исключительно для трека — TS900 Race Pro выпустят в количестве 12 экземпляров.
На этой же лондонской выставке состоится премьера ещё одного необычного спорткара — возрождённого стартапом Carton родстера Austin Healey. Рестомод строят на базе оригинальных шасси, но проводят через детальную модернизацию. Всего британцы рассчитывают собрать только 25 таких машин по цене почти полмиллиона фунтов каждая.