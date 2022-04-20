Словенский гиперкар Tushek стал в полтора раза мощнее: он набирает сотню за 2,3 секунды

Если раньше TS900 Apex тратил на ускорение до 60 миль в час (96 км/ч) 2,5 секунды, то теперь он наберёт

100 км/ч за 2,3 секунды.

За 7,4 секунды обновлённый гиперкар разгонится до 200 км/ч, а его максимальная скорость составляет 380 км/ч. Прочие технические характеристики компания не приводит.