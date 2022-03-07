Оставить коммент

Jeep Gladiator с 717-сильным мотором Hellcat продают — и пока не очень дорого

Гиперкар Ferrari SF90 Stradale разбили почти сразу после покупки и теперь продают

Новости

Михаил Кондратьев

Комменты

На портале IAA пройдут торги за гиперкар Ferrari SF90 Stradale, который разбили почти сразу после покупки — пробег машины составляет всего 290 километров. Стоимость ремонта двухдверки оценивается в 999 999 долларов. 

1/10
  • В результате аварии автомобиль, можно сказать, полностью лишился передней части, при этом повреждения есть и на боковых частях купе, и сзади — пострадал практически весь кузов. От столкновения раскрылись все подушки безопасности.
  • Вероятнее всего повреждения коснулись и ходовой части SF90 Stradale, зато двигатель — четырёхлитровый V8, вместе с которым работают сразу три электромотора — похоже, уцелел. Машина находится в Лос-Анджелесе, США. 

Гиперкар SF90 Stradale был представлен в 2019 году. Он стал первым в истории Ferrari подзаряжаемым гибридом. Совокупная отдача силовой установки достигает 1000 л.с. — разгон до 100 км/ч равен 2,5 секунды при 340 км/ч максимальной скорости. 

В 2020-м итальянская марка показала открытую версию флагманской модели с автоматически складывающейся металлической крышей. Несмотря на прибавку в весе, по динамике версия Spider почти не уступает купе SF90 Stradale.

Рассматривали когда-нибудь покупку битого автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я