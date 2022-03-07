Гиперкар Ferrari SF90 Stradale разбили почти сразу после покупки и теперь продают

На портале IAA пройдут торги за гиперкар Ferrari SF90 Stradale, который разбили почти сразу после покупки — пробег машины составляет всего 290 километров. Стоимость ремонта двухдверки оценивается в 999 999 долларов.
- В результате аварии автомобиль, можно сказать, полностью лишился передней части, при этом повреждения есть и на боковых частях купе, и сзади — пострадал практически весь кузов. От столкновения раскрылись все подушки безопасности.
- Вероятнее всего повреждения коснулись и ходовой части SF90 Stradale, зато двигатель — четырёхлитровый V8, вместе с которым работают сразу три электромотора — похоже, уцелел. Машина находится в Лос-Анджелесе, США.
Гиперкар SF90 Stradale был представлен в 2019 году. Он стал первым в истории Ferrari подзаряжаемым гибридом. Совокупная отдача силовой установки достигает 1000 л.с. — разгон до 100 км/ч равен 2,5 секунды при 340 км/ч максимальной скорости.
В 2020-м итальянская марка показала открытую версию флагманской модели с автоматически складывающейся металлической крышей. Несмотря на прибавку в весе, по динамике версия Spider почти не уступает купе SF90 Stradale.
Рассматривали когда-нибудь покупку битого автомобиля?
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