Jeep Wrangler сделали съедобным с помощью пряников и мармелада

На украшение Jeep Wrangler ушло 1000 пряников, 227 килограммов мармелада, а также конфеты и шоколад. Колёса покрыли двух­цветной помадкой, и они стали похожи на огромные леденцы. Вокруг внедорожника установили сладкие фигурки в виде кактусов и кабанов.