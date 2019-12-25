Jeep Wrangler сделали съедобным с помощью пряников и мармелада

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Николай Андреев
В одном из отелей сети Ritz-Carlton, расположенном в американском штате Аризона, появился очень сладкий Jeep Wrangler. Съедобный внедорожник создали не с нуля, а покрыли сладостями настоящий автомобиль.
На украшение Jeep Wrangler ушло 1000 пряников, 227 килограммов мармелада, а также конфеты и шоколад. Колёса покрыли двухцветной помадкой, и они стали похожи на огромные леденцы. Вокруг внедорожника установили сладкие фигурки в виде кактусов и кабанов.
Огромную сладкую композицию автомобиля создала команда кондитеров за 250 часов. Теперь съедобный Jeep Wrangler встречает гостей отеля в главном холле.