Британский производитель спортпрототипов составит конкуренцию Ferrari
Фирма Ginetta, которая производит гоночные автомобили для различных мировых чемпионатов и серий, решила выпустить дорожную модель. Причем такую, которая сразу станет конкурентом суперкаров Ferrari, Aston Martin и McLaren. Подробностями поделилось издание Autocar.
Специально для дорожной модели разработают новый атмосферный шестилитровый V8 мощностью более 600 л.с.. Он будет сочетаться с секвентальной коробкой передач с подрулевыми лепестками. Расчётная максимальная скорость – больше 322 км/ч.
В основе новинки ляжет карбоновое шасси, накрытое углепластиковым же кузовом с «радикальным аэродинамическим обвесом». Также модель получит гоночную подвеску на толкающих штангах.
Премьера состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, а поставки серийных автомобилей клиентам ожидаются уже в конце этого года.