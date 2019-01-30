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Британский производитель спортпрототипов составит конкуренцию Ferrari

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Фирма Ginetta, которая производит гоночные автомобили для различных мировых чемпионатов и серий, решила выпустить дорожную модель. Причем такую, которая сразу станет конкурентом суперкаров Ferrari, Aston Martin и McLaren. Подробностями поделилось издание Autocar.

Тизер Ginetta
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Тизер Ginetta

  • Специально для дорожной модели разработают новый атмосферный шестилитровый V8 мощностью более 600 л.с.. Он будет сочетаться с секвентальной коробкой передач с подрулевыми лепестками. Расчётная максимальная скорость – больше 322 км/ч.

  • В основе новинки ляжет карбоновое шасси, накрытое углепластиковым же кузовом с «радикальным аэродинамическим обвесом». Также модель получит гоночную подвеску на толкающих штангах.

  • Премьера состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, а поставки серийных автомобилей клиентам ожидаются уже в конце этого года.

Получится у неизвестной британской марки конкурировать с грандами?

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