Британский производитель спортпрототипов составит конкуренцию Ferrari

Специально для дорожной модели разработают новый атмосферный шестилитровый V8 мощностью более 600 л.с.. Он будет сочетаться с секвентальной коробкой передач с подрулевыми лепестками. Расчётная максимальная скорость – больше 322 км/ч.

В основе новинки ляжет карбоновое шасси, накрытое углепластиковым же кузовом с «радикальным аэродинамическим обвесом». Также модель получит гоночную подвеску на толкающих штангах.