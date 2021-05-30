Женевский автосалон вернётся в 2022 году. Но он будет другим

Международный Женевский автосалон, который был отменён в 2020 году и не состоялся в текущем, вернётся в 2022-м. Об этом говорится на сайте организаторов. Заявки на участие уже принимаются — меро­приятие пройдёт в феврале.

Для прессы автосалон откроется 17 февраля, а для всех желающих — 19-го числа. Продлится он до 27 февраля. Обычно одна из самых крупных и старейших выставок проводилась в начале марта.

В сообщении говорится также, что мероприятие будет существенно отличаться от предыдущих, однако подроб­ностей пока нет. Дополни­тельная информация о формате автошоу появится в ближайшие недели.