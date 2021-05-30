Женевский автосалон вернётся в 2022 году. Но он будет другим
Михаил Кондратьев
Международный Женевский автосалон, который был отменён в 2020 году и не состоялся в текущем, вернётся в
Для прессы автосалон откроется 17 февраля, а для всех желающих —
19-гочисла. Продлится он до 27 февраля. Обычно одна из самых крупных и старейших выставок проводилась в начале марта.
В сообщении говорится также, что мероприятие будет существенно отличаться от предыдущих, однако подробностей пока нет. Дополнительная информация о формате автошоу появится в ближайшие недели.
В 2020 году Женевский автосалон был отменён за несколько дней до открытия из-за коронавируса — после запрета властями Швейцарии на организацию всех общественных мероприятий в стране с участием более тысячи человек.
В 2021-мпланировалось провести выставку с 4 по 14 марта, но впоследствии её тоже отменили.