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Найден способ провести Женевский автосалон. Но для этого придётся изменить формат

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Дмитрий Елизаров

Организаторы Женевского международного автосалона 2021 года начали оповещать потенциальных экспонентов о новом формате, разра­ботанном для выставки. Как уточняет Automotive News, в павильоны пустят только журналистов, а мероприятия будут транс­лировать онлайн.

  • Согласно новому плану, одна из старейших европейских автомо­бильных выставок сохранит традици­онное место проведения — комплекс Palexpo. Оставить планируется и привычную схему размещения экспонентов с отдельными стендами и презентациями.

  • Однако вместо обычных двух недель шоу продлится только три дня, причём «вживую» в павильоны смогут попасть только предста­вители СМИ. Презентации и пресс-конференции для тех, кому не удастся посетить выставку, обещают показывать в интернете.

  • «Тарифные планы» для потенциаль­ных экспонентов включают стенды разной площади и вмести­мости, причём на этот раз ограничивать органи­заторы собираются не только число авто­мобилей на стендах, но и макси­мальное количество допущенных на них журналистов.

  • По данным издания, ни один из автопроиз­водителей пока не подтвердил своё участие в Женевском автосалоне по новым правилам. Кроме того, организаторам ещё предстоит согласовать разра­ботанный ими формат с местными органами здраво­охранения.

  • Выставка 2020 года была отменена из-за коронавирусных ограни­чений буквально за несколько дней до открытия. По этой причине и органи­заторы, и участники понесли серьёзные убытки, а возобнов­ление автосалона в 2021-м оказалось под вопросом — в том числе и по причине общего спада интереса к таким меро­приятиям среди производителей.

Доводилось бывать на международном автосалоне?

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