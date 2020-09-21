Найден способ провести Женевский автосалон. Но для этого придётся изменить формат

Организаторы Женевского международного автосалона 2021 года начали оповещать потенциальных экспонентов о новом формате, разра­ботанном для выставки. Как уточняет Automotive News, в павильоны пустят только журналистов, а мероприятия будут транс­лировать онлайн.

Согласно новому плану, одна из старейших европейских автомо­бильных выставок сохранит традици­онное место проведения — комплекс Palexpo. Оставить планируется и привычную схему размещения экспонентов с отдельными стендами и презентациями.

Однако вместо обычных двух недель шоу продлится только три дня, причём «вживую» в павильоны смогут попасть только предста­вители СМИ. Презентации и пресс-конференции для тех, кому не удастся посетить выставку, обещают показывать в интернете.

«Тарифные планы» для потенциаль­ных экспонентов включают стенды разной площади и вмести­мости, причём на этот раз ограничивать органи­заторы собираются не только число авто­мобилей на стендах, но и макси­мальное количество допущенных на них журналистов.

По данным издания, ни один из автопроиз­водителей пока не подтвердил своё участие в Женевском автосалоне по новым правилам. Кроме того, организаторам ещё предстоит согласовать разра­ботанный ими формат с местными органами здраво­охранения.