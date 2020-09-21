Найден способ провести Женевский автосалон. Но для этого придётся изменить формат
Дмитрий Елизаров
Организаторы Женевского международного автосалона 2021 года начали оповещать потенциальных экспонентов о новом формате, разработанном для выставки. Как уточняет Automotive News, в павильоны пустят только журналистов, а мероприятия будут транслировать онлайн.
Согласно новому плану, одна из старейших европейских автомобильных выставок сохранит традиционное место проведения — комплекс Palexpo. Оставить планируется и привычную схему размещения экспонентов с отдельными стендами и презентациями.
Однако вместо обычных двух недель шоу продлится только три дня, причём «вживую» в павильоны смогут попасть только представители СМИ. Презентации и пресс-конференции для тех, кому не удастся посетить выставку, обещают показывать в интернете.
«Тарифные планы» для потенциальных экспонентов включают стенды разной площади и вместимости, причём на этот раз ограничивать организаторы собираются не только число автомобилей на стендах, но и максимальное количество допущенных на них журналистов.
По данным издания, ни один из автопроизводителей пока не подтвердил своё участие в Женевском автосалоне по новым правилам. Кроме того, организаторам ещё предстоит согласовать разработанный ими формат с местными органами здравоохранения.
Выставка 2020 года была отменена
из-закоронавирусных ограничений буквально за несколько дней до открытия. По этой причине и организаторы, и участники понесли серьёзные убытки, а возобновление автосалона в 2021-моказалось под вопросом — в том числе и по причине общего спада интереса к таким мероприятиям среди производителей.