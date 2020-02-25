Участников Женевского автосалона обязали пройти медобследование из-за коронавируса
Николай Андреев
Организаторы международного Женевского автосалона потребовали от компаний-участников проверять здоровье своих сотрудников перед приездом на выставку. Как сообщает агентство Reuters, так планируется предотвратить распространение коронавируса.
Новое требование касается только работников компаний из регионов, где зафиксирована эпидемия коронавируса. На данный момент в их число входят Китай и Италия. Участникам из стран с повышенным риском заражения необходимо пройти все проверки, которые должны показать отсутствие симптомов болезни, за 14 дней до прибытия в Швейцарию.
Вдобавок организаторы международного автосалона пообещали провести дезинфекцию в комплексе Palexpo, где пройдёт мероприятие. Они находятся в постоянном контакте с органами здравоохранения Женевы и вместе разработали план действий в экстренной ситуации.
В 2020 году Женевский автосалон откроется 3 марта для журналистов и бизнесменов, а для всех посетителей выставка будет работать с 5 по 15 марта. Ранее из-за коронавируса отменили всемирный мобильный конгресс в Барселоне, а также международный автосалон в Пекине и Гран-при Китая