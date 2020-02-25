Участников Женевского автосалона обязали пройти медобследование из-за коронавируса

Организаторы международного Женевского автосалона потребо­вали от компаний-участников проверять здоровье своих сотруд­ников перед приездом на выставку. Как сообщает агентство Reuters, так плани­руется предот­вратить распро­странение корона­вируса.

Новое требование касается только работников компаний из регионов, где зафикси­рована эпидемия корона­­вируса. На данный момент в их число входят Китай и Италия. Участникам из стран с повышенным риском заражения необходимо пройти все проверки, которые должны показать отсут­ствие симптомов болезни, за 14 дней до прибытия в Швейцарию.

Вдобавок организаторы международного автосалона пообещали провести дезин­фекцию в комплексе Palexpo, где пройдёт меро­приятие. Они находятся в постоян­ном контакте с органами здраво­охранения Женевы и вместе разра­ботали план действий в экстренной ситуации.