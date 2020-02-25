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Участников Женевского автосалона обязали пройти медобследование из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

Организаторы международного Женевского автосалона потребо­вали от компаний-участников проверять здоровье своих сотруд­ников перед приездом на выставку. Как сообщает агентство Reuters, так плани­руется предот­вратить распро­странение корона­вируса.

  • Новое требование касается только работников компаний из регионов, где зафикси­рована эпидемия корона­­вируса. На данный момент в их число входят Китай и Италия. Участникам из стран с повышенным риском заражения необходимо пройти все проверки, которые должны показать отсут­ствие симптомов болезни, за 14 дней до прибытия в Швейцарию.

  • Вдобавок организаторы международного автосалона пообещали провести дезин­фекцию в комплексе Palexpo, где пройдёт меро­приятие. Они находятся в постоян­ном контакте с органами здраво­охранения Женевы и вместе разра­ботали план действий в экстренной ситуации.

В 2020 году Женевский автосалон откроется 3 марта для журна­листов и бизнес­менов, а для всех посети­телей выставка будет работать с 5 по 15 марта. Ранее из-за корона­вируса отменили всемирный мобильный конгресс в Барсе­лоне, а также между­народный автосалон в Пекине и Гран-при Китая «Формулы-1».

Что нужно делать с Женевским автосалоном?

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