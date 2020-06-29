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Женевский автосалон может исчезнуть навсегда

Новости

Николай Андреев

Организаторы международного автосалона в Женеве, одной из крупнейших выставок в мире, могут ликвиди­ровать бизнес из-за финансовых проблем, связанных с отменой меро­приятия в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью La Tribune de Geneve заявил директор выставки Сандро Мескита.

  • Если руководство Женевского автосалона до сентября не найдёт решение по выходу из трудной финансовой ситуации, компания-органи­затор Palexpo SA объявит о банкрот­стве и выставит на продажу все активы. По словам Мескиты, остаётся последняя надежда на помощь частных инвесторов и пере­смотр условий выдачи кредита властями Швейцарии.

  • Отмена выставки за четыре дня до открытия, когда участ­ники установили все павильоны, привела к убыткам в размере 11 миллионов швейцар­ских франков (802,5 миллиона рублей). Государ­ственный Совет Женевы пред­ложил льготный кредит в размере 16,8 миллиона франков (1,2 миллиарда рублей), однако одним из пунктов соглашения была передача управ­ления меро­приятием сторонним компаниям, на что руко­водство автосалона пойти отказалось.

  • В настоящее время на официальном сайте Женевского авто­салона указаны даты проведения юбилейной, 90-й по счёту, выставки с 4 по 14 марта 2021 года. Однако основные участники автосалона, включая крупных европейских автопроиз­водителей, попросили организаторов перенести мероприятие на 2022 год.

Будете скучать по Женевскому автосалону при его ликвидации?

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