Женевский автосалон может исчезнуть навсегда
Николай Андреев
Организаторы международного автосалона в Женеве, одной из крупнейших выставок в мире, могут ликвидировать бизнес
Если руководство Женевского автосалона до сентября не найдёт решение по выходу из трудной финансовой ситуации, компания-организатор Palexpo SA объявит о банкротстве и выставит на продажу все активы. По словам Мескиты, остаётся последняя надежда на помощь частных инвесторов и пересмотр условий выдачи кредита властями Швейцарии.
Отмена выставки за четыре дня до открытия, когда участники установили все павильоны, привела к убыткам в размере 11 миллионов швейцарских франков (802,5 миллиона рублей). Государственный Совет Женевы предложил льготный кредит в размере 16,8 миллиона франков (1,2 миллиарда рублей), однако одним из пунктов соглашения была передача управления мероприятием сторонним компаниям, на что руководство автосалона пойти отказалось.
В настоящее время на официальном сайте Женевского автосалона указаны даты проведения юбилейной,
90-йпо счёту, выставки с 4 по 14 марта 2021 года. Однако основные участники автосалона, включая крупных европейских автопроизводителей, попросили организаторов перенести мероприятие на 2022 год.