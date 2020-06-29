Женевский автосалон может исчезнуть навсегда

Если руководство Женевского автосалона до сентября не найдёт решение по выходу из трудной финансовой ситуации, компания-органи­затор Palexpo SA объявит о банкрот­стве и выставит на продажу все активы. По словам Мескиты, остаётся последняя надежда на помощь частных инвесторов и пере­смотр условий выдачи кредита властями Швейцарии.

Отмена выставки за четыре дня до открытия, когда участ­ники установили все павильоны, привела к убыткам в размере 11 миллионов швейцар­ских франков (802,5 миллиона рублей). Государ­ственный Совет Женевы пред­ложил льготный кредит в размере 16,8 миллиона франков (1,2 миллиарда рублей), однако одним из пунктов соглашения была передача управ­ления меро­приятием сторонним компаниям, на что руко­водство автосалона пойти отказалось.