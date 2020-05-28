Женевский автосалон планируют отменить и в 2021 году

Отмена Женевского автосалона этой весной привела к убыткам в размере 11 миллионов швейцарских франков (807 миллионов рублей). Государственный Совет Женевы предложил организаторам 16,8 миллиона франков (1,2 миллиарда рублей), однако стороны не договорились об условиях получения займа. Одним из пунктов соглашения была передача управления мероприятием сторонним компаниям, на что организаторы пойти отказались.

Вдобавок основные участники автосалона, в том числе крупные европейские автопроизводители, попросили организаторов моторшоу в Женеве провести следующую выставку не раньше чем в 2022 году. Это связано с экономическим спадом после пандемии.

В конце февраля за четыре дня до открытия Женевского автосалона для борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. К этому времени компании уже установили все павильоны, однако на презентацию новинок без зрителей решился только шведский производитель гиперкаров Koenigsegg.