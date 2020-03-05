НеЖенева-2020: серийные (и не очень) кроссоверы

Спорен ли факт, что потрогать живой народный Sorento хотелось ничуть не меньше, чем условно доступные землянам Koenigsegg или Bugatti? Ведь даже по фото корейский флагман четвёртого поколения — та ещё супермашина: модная, яркая, солидно оснащённая. Разумеется, Sorento должен появиться в России и задать трёп стареющим и примелькав­шимся одно­классникам. У новинки целая куча новостей: свежая платформа, подросший кузов, новый уровень гаджети­зации интерьера под управлением 10,25-дюймового медиа­экрана, материалы, отделка, дизайн — и прочее-прочее.

В обойме пока три мотора: бензиновый, на 281 лошадь, 202-сильный дизель и турбогибрид с отдачей 230 л.с. А на смену традиционному «автомату» спешит прогрессивный «робот». Ждём? Ждём!