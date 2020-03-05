#НеЖенева-2020: суперкары, которые впечатляют

#НеЖенева-2020: серийные (и не очень) кроссоверы

Подборки

Константин Новацкий

Кроссовер — всему голова. А поскольку главный автосалон планеты накрылся внезапным коронавирусом, все новинки поголовно пере­местились в онлайн. Мы пересчитали суперкары виртуальной Женевы, и теперь на очереди — серийные кроссоверы. Любимцы массовой публики и добытчики прибыли для автомобильных компаний. Вот они, на любой вкус и кошелёк.

Mercedes-Benz GLA

1/4

Второе поколение малокалиберного кроссовера должно было оккупи­ровать мерсе­десовский стенд в Женеве, как птички — линии электро­передач. Красота ведь! Но не фартануло, и в итоге премьеру GLA мы смотрим в виртуале, считая версии и прикидывая возможные вариации. Бензиновые машины, гибриды и плагин-гибриды, а в довершение — горячий Mercedes-AMG GLA 35 и обжигающий GLA 45 S c 421-сильным мотором и 4,3-секундным разгоном до сотни. Весной-летом 2020 года вся эта компания начнёт наводнять еврорынки. Увы, автосалонная премьера GLA превращается в дилерскую.

Volkswagen ID.4

1/3

Первый полностью электрический кроссовер VW — за таким стоило бы отстоять очередь у женевского стенда. Теперь за ID.4 придётся идти в салоны Volkswagen: к концу 2020 года бесшумная новинка должна добраться до дилеров в задне­приводном варианте, а позже — и с четырьмя ведущими. В основе ID.4 та же модульная электрическая платформа MEB, что и у VW ID.3 и Seat el-Born, а запас хода, в зависи­мости от версии, может достигать 500 километров!

Volkswagen Touareg R

1/4

Альтернатива электрическому ID.4 от VW — это, разумеется, кроссовер Touareg в его самом мощном воплощении. За литерой R скрывается дикий 462-сильный тандем бензинового трёхлитрового битурбо-V6 и электро­мотора на 136 лошадей, дополненного блоком батарей. Вот так элегантно и современно Touareg R затмил своего 450-сильного предка с огромным шестилитровым W12. Данных о динамике «эрки» VW не раскрывал, но планку в пять секунд до сотни уже настойчиво сбивают слухи, так что истина где-то рядом. Как и старт продаж: во второй половине 2020 года, когда наимощнейший из Туарегов появится на дорогах.

Kia Sorento

1/3

Спорен ли факт, что потрогать живой народный Sorento хотелось ничуть не меньше, чем условно доступные землянам Koenigsegg или Bugatti? Ведь даже по фото корейский флагман четвёртого поколения — та ещё супермашина: модная, яркая, солидно оснащённая. Разумеется, Sorento должен появиться в России и задать трёп стареющим и примелькав­шимся одно­классникам. У новинки целая куча новостей: свежая платформа, подросший кузов, новый уровень гаджети­зации интерьера под управлением 10,25-дюймового медиа­экрана, материалы, отделка, дизайн — и прочее-прочее.

В обойме пока три мотора: бензиновый, на 281 лошадь, 202-сильный дизель и турбогибрид с отдачей 230 л.с. А на смену традиционному «автомату» спешит прогрессивный «робот». Ждём? Ждём!

Cupra Formentor

1/3

Кажется, что с кроссовером Formentor мы уже знакомы, а его дебют — чисто протокольное событие? Всё так. Ну, почти так: год назад в Женеву приехал прототип первенца суббренда Seat. И он был почти-почти серийным: испанцы назвали его гибридом, пере­числили компоненты 245-сильной установки и даже посчитали запас хода на чистой электротяге. Теперь же речь идёт о стопроцентно серийном продукте от Cupra. Конвейерный вариант Formentor — это незначи­тельно упрощённая кузовная фурнитура (но куда более приятная глазу), а также альтер­нативная 245-сильному гибриду бензиновая модификация мощностью 310 лошадиных сил. Уже к зиме 2020 года кроссовер станет не только серийным, но и доступным европейскому покупателю. А нам? А нам — нет.

Suzuki Ignis

1/4

Полноприводный японский малыш собирался навестить Женеву пусть и по маленькому, но всё же поводу: он скромно обновился. В списке улучшений значатся бамперы, решётка, новые цвета и небольшие дизайн-штрихи в салоне. А в опциях — новый бесступен­чатый вариатор в качестве альтернативы механической и роботизированной трансмиссиям. Очень вовремя для машинки, не обновлявшей макияжа с 2016 года. Напомним, что в Европе 3,7-метровый Ignis знают как самый компактный и самый доступный Suzuki. Цены на него начинаются с 12 000 евро или около 900 000 ₽ по нынешнему курсу.

Toyota, которая не смогла

1/2

Всё, что известно на сегодня: премьеру миниатюрного кроссовера на платформе GA-B спугнул коронавирус. Пока японцы говорят, что дебют состоится через недели. Или через месяцы... А про­изводство кроссовера начнётся вообще в 2021 году. Как будет выглядеть маленькая полноприводная Тойота? Подо­зреваем, что интересно. Как она будет ехать, полагаясь на «тележку» Yaris и потенциал гибридной установки с 1,5-литровым мотором? Пока можно только гадать...

Какую из премьер вы хотели бы увидеть вживую?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение