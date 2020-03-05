#НеЖенева-2020: серийные (и не очень) кроссоверы
Константин Новацкий
Кроссовер — всему голова. А поскольку главный автосалон планеты накрылся внезапным коронавирусом, все новинки поголовно переместились в онлайн. Мы пересчитали суперкары виртуальной Женевы, и теперь на очереди — серийные кроссоверы. Любимцы массовой публики и добытчики прибыли для автомобильных компаний. Вот они, на любой вкус и кошелёк.
Mercedes-Benz GLA
Второе поколение малокалиберного кроссовера должно было оккупировать мерседесовский стенд в Женеве, как птички — линии электропередач. Красота ведь! Но не фартануло, и в итоге премьеру GLA мы смотрим в виртуале, считая версии и прикидывая возможные вариации. Бензиновые машины, гибриды и плагин-гибриды, а в довершение — горячий Mercedes-AMG GLA 35 и обжигающий GLA 45 S c 421-сильным мотором и 4,3-секундным разгоном до сотни. Весной-летом 2020 года вся эта компания начнёт наводнять еврорынки. Увы, автосалонная премьера GLA превращается в дилерскую.
Volkswagen ID.4
Первый полностью электрический кроссовер VW — за таким стоило бы отстоять очередь у женевского стенда. Теперь за ID.4 придётся идти в салоны Volkswagen: к концу 2020 года бесшумная новинка должна добраться до дилеров в заднеприводном варианте, а позже — и с четырьмя ведущими. В основе ID.4 та же модульная электрическая платформа MEB, что и у VW ID.3 и Seat
Volkswagen Touareg R
Альтернатива электрическому ID.4 от VW — это, разумеется, кроссовер Touareg в его самом мощном воплощении. За литерой R скрывается дикий 462-сильный тандем бензинового трёхлитрового битурбо-V6 и электромотора на 136 лошадей, дополненного блоком батарей. Вот так элегантно и современно Touareg R затмил своего 450-сильного предка с огромным шестилитровым W12. Данных о динамике «эрки» VW не раскрывал, но планку в пять секунд до сотни уже настойчиво сбивают слухи, так что истина где-то рядом. Как и старт продаж: во второй половине 2020 года, когда наимощнейший из Туарегов появится на дорогах.
Kia Sorento
Спорен ли факт, что потрогать живой народный Sorento хотелось ничуть не меньше, чем условно доступные землянам Koenigsegg или Bugatti? Ведь даже по фото корейский флагман четвёртого поколения — та ещё супермашина: модная, яркая, солидно оснащённая. Разумеется, Sorento должен появиться в России и задать трёп стареющим и примелькавшимся одноклассникам. У новинки целая куча новостей: свежая платформа, подросший кузов, новый уровень гаджетизации интерьера под управлением 10,25-дюймового медиаэкрана, материалы, отделка, дизайн — и прочее-прочее.
В обойме пока три мотора: бензиновый, на 281 лошадь, 202-сильный дизель и турбогибрид с отдачей 230 л.с. А на смену традиционному «автомату» спешит прогрессивный «робот». Ждём? Ждём!
Cupra Formentor
Кажется, что с кроссовером Formentor мы уже знакомы, а его дебют — чисто протокольное событие? Всё так. Ну, почти так: год назад в Женеву приехал прототип первенца суббренда Seat. И он был почти-почти серийным: испанцы назвали его гибридом, перечислили компоненты 245-сильной установки и даже посчитали запас хода на чистой электротяге. Теперь же речь идёт о стопроцентно серийном продукте от Cupra. Конвейерный вариант Formentor — это незначительно упрощённая кузовная фурнитура (но куда более приятная глазу), а также альтернативная 245-сильному гибриду бензиновая модификация мощностью 310 лошадиных сил. Уже к зиме 2020 года кроссовер станет не только серийным, но и доступным европейскому покупателю. А нам? А нам — нет.
Suzuki Ignis
Полноприводный японский малыш собирался навестить Женеву пусть и по маленькому, но всё же поводу: он скромно обновился. В списке улучшений значатся бамперы, решётка, новые цвета и небольшие дизайн-штрихи в салоне. А в опциях — новый бесступенчатый вариатор в качестве альтернативы механической и роботизированной трансмиссиям. Очень вовремя для машинки, не обновлявшей макияжа с 2016 года. Напомним, что в Европе 3,7-метровый Ignis знают как самый компактный и самый доступный Suzuki. Цены на него начинаются с 12 000 евро или около
Toyota, которая не смогла
Всё, что известно на сегодня: премьеру миниатюрного кроссовера на платформе