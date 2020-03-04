#НеЖенева: главные новинки отменённого автосалона, которые приедут в Россию

#НеЖенева-2020: суперкары, которые впечатляют

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Константин Новацкий

Шуток про первый в истории «не-женевский» автосалон тут не будет. А будут шикарные спорт- и гипермашины, которые должны были показать на выставке, но по итогу представили лишь виртуально. Кто же эти звёзды?

Bentley Mulliner Bacalar

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Только вообразите, как смотрится живьём этот безоговорочно лишённый всякой крыши родстер от Mulliner! Да-да, сегодня мы говорим об этом ателье в контексте доработок серийных машин Bentley, однако «Маллинер», отмечающий своё 123-летие, — это старейший коучбилдер планеты. Век назад его работники вручную создавали кузова карет и машин, превращая серийную модель в штучный экземпляр. Bacalar из той же оперы. 

На базе и агрегатах открытого Continental GTC в Mulliner построили ещё более открытый вариант — со своими кузовными панелями и строго двух­местным салоном. Первый открытый Bentley для двоих (аж с 1930 года) получил доведённый до 659 сил шестилитровый W12, а вместе с ним и ценник в полтора миллиона фунтов. Вся партия родстеров — а будет их всего 12 — уже пред­заказана и заброни­рована. Как и век назад, каждый из дюжины Bacalar создаётся вручную.

McLaren 765LT

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Индекс 765LT — это не только про лёгкость конструкции и скорость, но и про тираж. Цифры 765 означают, что таких Макла­ренов будет... ровно 765. Купе похудело почти на центнер, и сухая масса теперь составляет какие-то 1229 килограммов. В деле снижения веса пригодились карбон, более тонкие стёкла и титан. Кстати, созданную из лёгкого металла выпускную систему при желании можно сделать ещё легче, отказав­шись от оконечников патрубков. Как всё это едет? Доработанный четырёх­литровый V8 выдаёт... да, ровно 765 сил, и в паре со скоро­стрельной коробкой передач разгоняет купе до сотни за 2,8 секунды, а за 7,2 секунды — до 200 км/ч. Потолок скорости — 330 км/ч. Забегая вперёд — точно такой же, как у нового «турбового» Porsche 911.

Porsche 911 Turbo S

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Вот он — новейший 911 Turbo S. 650-сильный ответ всему и вся, а заодно самый дикий Turbo в истории марки. Его 3,8-литровый наддувный «оппозитник» развивает 800 Нм, а полный привод и на дюйм более крупные задние колёса позволяют пулять до сотни за невероятные 2,7 секунды — на две десятые быстрее себя самого в прошлом поколении. Разгон с места до 200 км/ч Turbo S выполнит за 8,9 секунды, что заметно медленнее Макларена — но тот и заметно мощнее. Однако Porsche не лишает водителя ни удобств, ни роскошеств в угоду снижению веса. И, разуме­ется, если вам не по душе купе, то можно взять кабриолет с открытым верхом и почти той же динамикой.

Alfa Romeo Giulia Gran Tourismo Allegerita

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Чего изволите: стандартный седан GTA или дополнительно поперчённый GTAm? И тот, и другой будут поданы в карбоне, с активной аэродина­микой, битурбированной «шестёркой» мощностью 540 лошадей, жёсткой подвеской и облегчённым кузовом. Но если первый (GTA) по большей части предназ­начен для использо­вания на каждый день, то второй (с буквой «m») — штука для трека. У него и каркас безопасности вместо задних сидений, и места для огнетушителей преду­смотрены. Само собой, Alfa Romeo не собирается штамповать такие седаны тысячами: всего соберут 500 машин.

Morgan Plus Four

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Главная, оглушительная, пробирающая до мурашек новость от Morgan: знаменитый родстер оконча­тельно пере­местился в новый век путём... замены шильдика: с четвёрки в виде цифры на четвёрку прописью. Ну хорошо-хорошо: изменений чуть больше (включая конст­рукционные), просто в 2020 году мы снова говорим о машине с каркасом кузова из ясеня.

Под капот Plus Four — тут уже без шуток, впервые — поместили четырёх­цилиндровый турбомотор BMW на 258 сил, с которым время разгона до сотни составило 4,8 секунды. Согласитесь, достойно для машины с деревянным скелетом. Заказы уже принимаются.

Czinger 21C

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На вопрос «Что за чудо?» отвечаем: оно родом из Калифорнии, напечатано на 3D-принтере, но при этом очень мощное и быстрое. Гибридная установка с оборотистым 2,9-литровым битурби­ро­ванным V8 и парой электро­моторов выдаёт что-то около 1250 лошадей. И этого более чем достаточно для ускорения к первой сотне за пару секунд. Даже быстрее: с нуля до 100 км/ч двухместный Czinger 21C обещает разогнаться за 1,9 секунды! Нужно больше крутых цифр? Со слов создателей, машина способна ехать до 432 километров в час, а также выполнять знакомое по тестам Koenigsegg упражнение 0–300–0 км/ч всего за 29 секунд.

Koenigsegg Gemera

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И, кстати, о творении Кристиана фон Кёнигсегга: кажется, ребята в Швеции окончательно сошли с ума и выпустили семейную вариацию гиперкара Jesko. Новинка именует себя Gemera, распо­лагает двумя рядами сидений (при всего-то паре подъёмных дверей) и мощностью в 1724 лошади! А чтобы добить воображение, осознайте, что на роль главного в силовой установке выбран трёхцилиндровый турбомоторчик объёмом 2 литра без клапанов! В Koenigsegg даже выдумали ему имя: Tiny Friendly Giant. Переведёте сами?

Какая из новинок виртуальной Женевы впечатлила сильнее?

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