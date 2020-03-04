#НеЖенева-2020: суперкары, которые впечатляют
Константин Новацкий
Шуток про первый в истории «не-женевский» автосалон тут не будет. А будут шикарные спорт- и гипермашины, которые должны были показать на выставке, но по итогу представили лишь виртуально. Кто же эти звёзды?
Bentley Mulliner Bacalar
Только вообразите, как смотрится живьём этот безоговорочно лишённый всякой крыши родстер от Mulliner!
На базе и агрегатах открытого Continental GTC в Mulliner построили ещё более открытый вариант — со своими кузовными панелями и строго двухместным салоном. Первый открытый Bentley для двоих (аж с 1930 года) получил доведённый до 659 сил шестилитровый W12, а вместе с ним и ценник в полтора миллиона фунтов. Вся партия родстеров — а будет их всего 12 — уже предзаказана и забронирована. Как и век назад, каждый из дюжины Bacalar создаётся вручную.
McLaren 765LT
Индекс 765LT — это не только про лёгкость конструкции и скорость, но и про тираж. Цифры 765 означают, что таких Макларенов будет... ровно 765. Купе похудело почти на центнер, и сухая масса теперь составляет какие-то 1229 килограммов. В деле снижения веса пригодились карбон, более тонкие стёкла и титан. Кстати, созданную из лёгкого металла выпускную систему при желании можно сделать ещё легче, отказавшись от оконечников патрубков. Как всё это едет? Доработанный четырёхлитровый V8 выдаёт... да, ровно 765 сил, и в паре со скорострельной коробкой передач разгоняет купе до сотни за 2,8 секунды, а за 7,2 секунды — до
Porsche 911 Turbo S
Вот он — новейший 911 Turbo S. 650-сильный ответ всему и вся, а заодно самый дикий Turbo в истории марки. Его 3,8-литровый наддувный «оппозитник» развивает 800 Нм, а полный привод и на дюйм более крупные задние колёса позволяют пулять до сотни за невероятные 2,7 секунды — на две десятые быстрее себя самого в прошлом поколении. Разгон с места до
Alfa Romeo Giulia Gran Tourismo Allegerita
Чего изволите: стандартный седан GTA или дополнительно поперчённый GTAm? И тот, и другой будут поданы в карбоне, с активной аэродинамикой, битурбированной «шестёркой» мощностью 540 лошадей, жёсткой подвеской и облегчённым кузовом. Но если первый (GTA) по большей части предназначен для использования на каждый день, то второй (с буквой «m») — штука для трека. У него и каркас безопасности вместо задних сидений, и места для огнетушителей предусмотрены. Само собой, Alfa Romeo не собирается штамповать такие седаны тысячами: всего соберут 500 машин.
Morgan Plus Four
Главная, оглушительная, пробирающая до мурашек новость от Morgan: знаменитый родстер окончательно переместился в новый век путём... замены шильдика: с четвёрки в виде цифры на четвёрку прописью. Ну хорошо-хорошо: изменений чуть больше (включая конструкционные), просто в 2020 году мы снова говорим о машине с каркасом кузова из ясеня.
Под капот Plus Four — тут уже без шуток, впервые — поместили четырёхцилиндровый турбомотор BMW на 258 сил, с которым время разгона до сотни составило 4,8 секунды. Согласитесь, достойно для машины с деревянным скелетом. Заказы уже принимаются.
Czinger 21C
На вопрос «Что за чудо?» отвечаем: оно родом из Калифорнии, напечатано на
Koenigsegg Gemera
И, кстати, о творении Кристиана фон Кёнигсегга: кажется, ребята в Швеции окончательно сошли с ума и выпустили семейную вариацию гиперкара Jesko. Новинка именует себя Gemera, располагает двумя рядами сидений (при всего-то паре подъёмных дверей) и мощностью в 1724 лошади! А чтобы добить воображение, осознайте, что на роль главного в силовой установке выбран трёхцилиндровый турбомоторчик объёмом 2 литра без клапанов! В Koenigsegg даже выдумали ему имя: Tiny Friendly Giant. Переведёте сами?