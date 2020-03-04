НеЖенева-2020: суперкары, которые впечатляют

Только вообразите, как смотрится живьём этот безоговорочно лишённый всякой крыши родстер от Mulliner! Да-да, сегодня мы говорим об этом ателье в контексте доработок серийных машин Bentley, однако «Маллинер», отмечающий своё 123-летие, — это старейший коучбилдер планеты. Век назад его работники вручную создавали кузова карет и машин, превращая серийную модель в штучный экземпляр. Bacalar из той же оперы.

На базе и агрегатах открытого Continental GTC в Mulliner построили ещё более открытый вариант — со своими кузовными панелями и строго двух­местным салоном. Первый открытый Bentley для двоих (аж с 1930 года) получил доведённый до 659 сил шестилитровый W12, а вместе с ним и ценник в полтора миллиона фунтов. Вся партия родстеров — а будет их всего 12 — уже пред­заказана и заброни­рована. Как и век назад, каждый из дюжины Bacalar создаётся вручную.