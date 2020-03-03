Посмотрите на пустынные павильоны отменённого Женевского автосалона
Николай Андреев
Автомобильный фотограф Джордж Уильямс прогулялся по территории выставочного комплекса Palexpo, где должен был пройти международный Женевский автосалон. Мероприятие отменили из-за распоряжения правительства Швейцарии, выпущенного за четыре дня до открытия выставки, которое ввело запрет на массовые мероприятия после выявления в стране восьми случаев заражения коронавирусом.
Судя по кадрам, весь Palexpo заставлен коробками с мебелью и оборудованием, которое планировалось установить на стендах. Иногда фотографу встречались рабочие, которые демонтировали подготовленные конструкции. Только Koenigsegg решил не разбирать свой стенд: шведская марка всё-таки представит несколько новых суперкаров прямо с закрытого мотор-шоу.
Из машин на автосалон успели привезти только модели Mercedes-Benz, гибридный гиперкар Czinger 21C, несколько концептуальных беспилотников и старых гоночных машин. Об остальных компаниях напоминали лишь фирменные таблички, закреплённые над недостроенными стендами.