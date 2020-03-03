Уникальный пикап Mercedes-Benz E-класса выставлен на продажу

Посмотрите на пустынные павильоны отменённого Женевского автосалона

Новости

Николай Андреев

Автомобильный фотограф Джордж Уильямс прогулялся по территории выставочного комп­лекса Palexpo, где должен был пройти между­народный Женевский автосалон. Мероприятие отменили из-за распоряжения правительства Швейцарии, выпущенного за четыре дня до открытия выставки, которое ввело запрет на массовые мероприятия после выявления в стране восьми случаев заражения коронавирусом.

Come with me and check out the crazy 2020 (lack of) Geneva Motorshow. It was fascinating to have a look round and see the sad state of the stands being pulled down! Future videos will be back up to my normal quality, this was a very quick walkaround to show you all how it looked! Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/gfwilliams/

  • Судя по кадрам, весь Palexpo заставлен коробками с мебелью и оборудо­ванием, которое плани­ро­валось установить на стендах. Иногда фото­графу встречались рабочие, которые демонтиро­вали подготов­ленные конструкции. Только Koenigsegg решил не разбирать свой стенд: шведская марка всё-таки представит несколько новых суперкаров прямо с закрытого мотор-шоу.

  • Из машин на автосалон успели привезти только модели Mercedes-Benz, гибридный гиперкар Czinger 21C, несколько концептуальных беспилотников и старых гоночных машин. Об остальных компаниях напоминали лишь фирменные таблички, закреплённые над недостроенными стендами.

Стоило ли отменять Женевский автосалон?

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