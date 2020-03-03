Посмотрите на пустынные павильоны отменённого Женевского автосалона

Судя по кадрам, весь Palexpo заставлен коробками с мебелью и оборудо­ванием, которое плани­ро­валось установить на стендах. Иногда фото­графу встречались рабочие, которые демонтиро­вали подготов­ленные конструкции. Только Koenigsegg решил не разбирать свой стенд: шведская марка всё-таки представит несколько новых суперкаров прямо с закрытого мотор-шоу.