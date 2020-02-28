Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Запрет действует с сегодняшнего дня и до 15 марта — именно в этот день должен был закрыться международный Женевский автосалон, который в последние годы посещали более 600 тысяч человек.

13:45: Организаторы моторшоу в Женеве официально подтвердили отмену мероприятия.