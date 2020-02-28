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Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Запрет действует с сегодняшнего дня и до 15 марта — именно в этот день должен был закрыться международный Женевский автосалон, который в последние годы посещали более 600 тысяч человек. 

13:45: Организаторы моторшоу в Женеве официально подтвердили отмену мероприятия.

  • Организаторы выставки планировали провести 2 марта церемонию вручения премии «Европейский автомобиль 2020 года», а на следующий день открыть автосалон для представителей прессы. Для остальных посетителей выставка должна была работать с 5 по 15 марта.

  • Женевский автосалон до последнего не хотели отменять, хотя по состоянию на 28 февраля в Швейцарии выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Ранее организаторы выставки обязали компании из наиболее заражённых регионов проверить своих сотрудников на наличие симптомов болезни перед прибытием в страну.

  • Это первая отмена международного автосалона в Женеве более чем за 70 лет. Выставка проводилось каждый год начиная с 1947 года.

Ждали Женевский автосалон?

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