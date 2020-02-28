Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Николай Андреев
Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Запрет действует с сегодняшнего дня и до 15 марта — именно в этот день должен был закрыться международный Женевский автосалон, который в последние годы посещали более 600 тысяч человек.
13:45: Организаторы моторшоу в Женеве официально подтвердили отмену мероприятия.
Организаторы выставки планировали провести 2 марта церемонию вручения премии «Европейский автомобиль 2020 года», а на следующий день открыть автосалон для представителей прессы. Для остальных посетителей выставка должна была работать с 5 по 15 марта.
Женевский автосалон до последнего не хотели отменять, хотя по состоянию на 28 февраля в Швейцарии выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Ранее организаторы выставки обязали компании из наиболее заражённых регионов проверить своих сотрудников на наличие симптомов болезни перед прибытием в страну.
Это первая отмена международного автосалона в Женеве более чем за 70 лет. Выставка проводилось каждый год начиная с 1947 года.