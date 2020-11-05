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Мечта байкера: трицикл-гигант на базе магистрального тягача

Новости

Дмитрий Елизаров

На Youtube-канале Bijes and Beards появился видео­отчёт о поездке на транспортном средстве под назва­нием Tower Trike. Построено оно на базе маги­стрального тягача, но при этом благодаря ряду нюансов в конструкции может считаться мотоциклом — по мнению создателя, самым большим на Земле.

  • Единственный в своём роде Tower Trike конст­руктивно пред­ставляет собой трицикл: на задней ведущей оси у него два колеса. На передней управ­ляемой «вилке», к слову, тоже два — спаренные, но, по всей види­мости, считаются за одно. Кроме того, с мотоциклом Tower Trike роднит схема расположения кресел: их всего два, и установ­лены они одно за другим, причём оба снабжены ремнями безопасности.

  • Tower Trike также располагает мото­циклетным рулём, однако управлять передними колёсами приходится, вращая рукоятки. Механизм частично позаим­ствован у грузовиков, частично сконструирован создателями трицикла. Педали газа и пневматической системы тормозов распо­ложены справа от водитель­ского кресла. У Tower Trike есть всё оборудо­вание для пере­движения по дорогам общего пользо­вания, включая фары, сигналы поворотов и зеркала заднего вида.

  • Весит трицикл немногим менее 5 тонн, в длину вытянулся на 5,2 метра, а в движение приводится грузовым дизельным двигателем марки Detroit Diesel. Утверждается, что благодаря одно­времен­ному примене­нию турбин и механиче­ских компрессоров мотор развивает 335 л.с. и 1490 Нм крутящего момента. За спинкой пассажир­ского сиденья установлен металли­ческий крест весом более 90 кг с надписью Never Forget («Никогда не забудем»). По замыслу создателя, она служит своего рода дугой безопасности.

  • Это уже вторая по счёту итерация Tower Trike, разра­ботанного инженером Джимом Гесто из Индианы; первая появилась на свет в 2016 году. Автор гигантского трицикла всерьёз рассчиты­вает поставить их сборку на поток.

  • В США идёт работа и по восстанов­лению самого большого лимузина в мире. Cadillac Eldorado длиной 100 футов (30,5 метра) в начале 1990-х построил видный американский касто­майзер Джей Орберг, но сейчас «Американская мечта» пребывает в плачевном состоянии.

Сели бы на такой мотоцикл?

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