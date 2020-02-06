Продажи новых автомобилей в России растут второй месяц подряд

Илон Маск посоветовался с пользователями Твиттера по поводу нового завода

Новости

Николай Андреев

Глава Tesla Илон Маск решил посоветоваться с пользователями Твиттера по поводу необходимости строительства нового завода. Он создал на своей странице опрос с вопросом «Giga Texas?» и двумя вариантами ответа:  «Чёрт, да!» или «Нет».

Опрос длился ровно сутки. В нём приняли участие более 305 тысяч пользователей соцсети. В итоге 80,2 процента проголосовали за строительство завода в Техасе, который может стать третьей производственной площадкой Теслы в США.

Tesla Cybertruck

  • Как сообщает портал Inside’EVs, в Техасе могут наладить выпуск пикапа Tesla Cybertruck. Его бронированный кузов из сверхвысокопрочной нержавеющей стали не имеет ничего общего с другими моделями марки и, скорее всего, для пикапа потребуется новый завод, а не модернизация других площадок.

  • Кроме того, Техас является лидером среди других штатов по продажам пикапов. При этом, согласно опросам, большинству техасских жителей не понравился Cybertruck, однако они гордятся автомобилями местного производства. Поэтому выпуск пикапа Теслы в Техасе повысит репутацию новинки в важном регионе.

  • Ранее Илон Маск заявил, что планирует изменить названия заводов Tesla, отказавшись от цифровых индексов. Так, Gigafactory 1 превратится в Giga Nevada, Gigafactory 2 — в Giga New York, Gigafactory 3 — Giga Shanghai, а Gigafactory 4 — в Giga Berlin.

  • Во время премьеры Tesla Cybertruck было объявлено, что старт серийного выпуска новинки запланирован на конец 2021 года. При этом компания получила более 250 тысяч заказов на пикап и каждый клиент заплатил возвратный депозит в размере 100 долларов.

Стоит ли решать такие вопросы через Твиттер?

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