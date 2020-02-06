Илон Маск посоветовался с пользователями Твиттера по поводу нового завода

Глава Tesla Илон Маск решил посоветоваться с пользователями Твиттера по поводу необходимости строительства нового завода. Он создал на своей странице опрос с вопросом «Giga Texas?» и двумя вариантами ответа: «Чёрт, да!» или «Нет».

Опрос длился ровно сутки. В нём приняли участие более 305 тысяч пользователей соцсети. В итоге 80,2 процента проголосовали за строительство завода в Техасе, который может стать третьей производственной площадкой Теслы в США.