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Маск приехал на будущий завод Tesla на пикапе Cybertruck: возможно, это намёк

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Дмитрий Елизаров

На популярном ресурсе Reddit опубликовали фотографии визита главы компании Tesla на стройплощадку в Техасе, где возводят новую «Гигафабрику». Судя по фото, Маск объехал территорию стройки на пикапе Cybertruck. Позже сам руководитель Tesla подтвердил это в своём Twitter.

  • Помимо Илона Маска, факт визита подтвердил и один из комментаторов фото­графии на Reddit, по его словам, на стройке завода Giga Texas работает его брат. Глава Tesla не только проин­спектировал ведущуюся стройку, но и обратился к сотрудникам с речью.

  • Как заявил сам Маск, техасское предприятие в будущем станет местом, где и станут выпускать пикап. Правда, когда это случится, до сих пор неизвестно: никаких конкретных дат компания не называет. В январе сообщалось, что серийные Cybertruck могут начать сходить с конвейера ближе к концу нынешнего года, но к массовому производству Tesla собирается приступить лишь в 2022-м.

  • Кроме того, было обещано доработать дизайн пикапа, как внешний, так и внутренний. Однако, судя по фото, машиной Маска для визита на завод стал тот же самый прототип, за рулём которого его не раз замечали сразу после премьеры новинки в 2019 году. С другой стороны, по некоторым предпо­ложениям, появление главы Tesla на пикапе в публичном месте может означать, что работы по доведению платформы и силовой установки Cybertruck до серийного состояния почти завершены.

  • Нашумевший пикап помимо необычной внешности и аскетичного салона располагает и продвинутыми ходовыми возмож­ностями. Дорожный просвет Cybertruck может превышать 400 милли­метров, а по динамике топовые версии пикапа сопоставимы с Porsche 911 Turbo.

Верите в будущее Tesla Cybertruck?

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