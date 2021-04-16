Маск приехал на будущий завод Tesla на пикапе Cybertruck: возможно, это намёк

Помимо Илона Маска, факт визита подтвердил и один из комментаторов фото­графии на Reddit, по его словам, на стройке завода Giga Texas работает его брат. Глава Tesla не только проин­спектировал ведущуюся стройку, но и обратился к сотрудникам с речью.

Как заявил сам Маск, техасское предприятие в будущем станет местом, где и станут выпускать пикап. Правда, когда это случится, до сих пор неизвестно: никаких конкретных дат компания не называет. В январе сообщалось, что серийные Cybertruck могут начать сходить с конвейера ближе к концу нынешнего года, но к массовому производству Tesla собирается приступить лишь в 2022-м.

Кроме того, было обещано доработать дизайн пикапа, как внешний, так и внутренний. Однако, судя по фото, машиной Маска для визита на завод стал тот же самый прототип, за рулём которого его не раз замечали сразу после премьеры новинки в 2019 году. С другой стороны, по некоторым предпо­ложениям, появление главы Tesla на пикапе в публичном месте может означать, что работы по доведению платформы и силовой установки Cybertruck до серийного состояния почти завершены.