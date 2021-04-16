Маск приехал на будущий завод Tesla на пикапе Cybertruck: возможно, это намёк
Дмитрий Елизаров
На популярном ресурсе Reddit опубликовали фотографии визита главы компании Tesla на стройплощадку в Техасе, где возводят новую «Гигафабрику». Судя по фото, Маск объехал территорию стройки на пикапе Cybertruck. Позже сам руководитель Tesla подтвердил это в своём Twitter.
Elon Musk with CyberTruck visiting Giga Texas!! Ok let’s get us the CT ASAP pic.twitter.com/XhbcBFZdqt— Vincent (@vincent13031925) April 16, 2021
Помимо Илона Маска, факт визита подтвердил и один из комментаторов фотографии на Reddit, по его словам, на стройке завода Giga Texas работает его брат. Глава Tesla не только проинспектировал ведущуюся стройку, но и обратился к сотрудникам с речью.
Как заявил сам Маск, техасское предприятие в будущем станет местом, где и станут выпускать пикап. Правда, когда это случится, до сих пор неизвестно: никаких конкретных дат компания не называет. В январе сообщалось, что серийные Cybertruck могут начать сходить с конвейера ближе к концу нынешнего года, но к массовому производству Tesla собирается приступить лишь в
2022-м.
Кроме того, было обещано доработать дизайн пикапа, как внешний, так и внутренний. Однако, судя по фото, машиной Маска для визита на завод стал тот же самый прототип, за рулём которого его не раз замечали сразу после премьеры новинки в 2019 году. С другой стороны, по некоторым предположениям, появление главы Tesla на пикапе в публичном месте может означать, что работы по доведению платформы и силовой установки Cybertruck до серийного состояния почти завершены.
Нашумевший пикап помимо необычной внешности и аскетичного салона располагает и продвинутыми ходовыми возможностями. Дорожный просвет Cybertruck может превышать 400 миллиметров, а по динамике топовые версии пикапа сопоставимы с Porsche 911 Turbo.