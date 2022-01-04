Гигантский экран и рекордный запас хода: представлен Mercedes-Benz EQXX

В итоге Mercedes-Benz EQXX может проехать без подзарядки более тысячи километров, хотя компания уточняет, что это число получено посредством цифрового моделирования. Расчёты также показывают, что EQXX может без подзарядки доехать от Берлина до Парижа, а среднестатистическому пользователю электромобиля понадобится заряжать аккумуляторы EQXX всего дважды в месяц.

В салоне седана применён, возможно, самый крупный дисплей из тех, что разрабатывались в Mercedes-Benz. При диагонали в 47,5 дюйма он официально компактнее 56-дюймовой панели HyperScreen, которой оснащается EQS. Однако HyperScreen по сути состоит из трёх экранов, тогда как EQXX получил единый «сплошной» дисплей разрешением 8k. В отделке четырёхместного салона применены необычные «веганские» материалы, полученные посредством переработки кактусов, грибного мицелия и бывшего в употреблении пластика.

Выпускать EQXX серийно компания Mercedes-Benz не планирует. Однако, как следует из заявления шеф-дизайнера марки Гордена Вагенера на презентации концепта, которое приводит Motor1, его отдельные компоненты найдут применение на серийных машинах. В частности, будут использованы дизайнерские решения экстерьера (в первую очередь стилистика оформления передней части EQXX), а также Mercedes-Benz намерена предложить покупателям «веганские» альтернативы традиционной коже для отделки салона. Кроме того, в 2024 году компания наладит серийное производство силовой установки концепта, включая её двухмоторный вариант, и аккумуляторов на базе 900-вольтовой архитектуры. Утверждается, что энергозапас таких батарей, достаточный для преодоления 300 километров, можно будет пополнять всего за 15 минут.