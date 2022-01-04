Гигантский экран и рекордный запас хода: представлен Mercedes-Benz EQXX

Компания Mercedes-Benz рассекретила концептуальный электроседан EQXX, который называет «самым эффективным электромобилем в истории». Благодаря множеству инновационных технологий четырёхдверка по расчётам разработчиков сможет проезжать на одной зарядке более тысячи километров. Кроме того, на EQXX реализован ряд оригинальных инноваций для интерьера — в частности, седан оснащён единым экраном диагональю 47,5 дюйма. Конвейерных перспектив у концепта нет, но Mercedes-Benz уже пообещала, что некоторые его компоненты будут применены на серийных автомобилях.
- При длине 4,63 метра и колёсной базе 2,8 метра EQXX несколько компактнее актуального Mercedes-Benz C-класса. При этом электрокар оказался аэродинамически эффективнее серийного EQS, который называли рекордсменом по этому показателю: его коэффициент сопротивления воздуха составляет всего 0,18.
- Добиться этого удалось как за счёт продуманного дизайна в целом, так и посредством некоторых оригинальных находок. К примеру, EQXX оснащён активными аэродинамическими элементами, включая жалюзи в передней части и выдвижной диффузор на корме. Кроме того, шины электрокара укрыты специально разработанными колпаками, а сами покрышки спроектировавшая их компания Bridgestone наделила особо низким сопротивлением качению. В конструкции концепта применяются композитные материалы, а также магниевые и алюминиевые сплавы.
- На EQXX дебютировала принципиально новая силовая установка, для которой были созданы инновационные аккумуляторы. Ёмкость батареи разработчики не называют, однако упоминают 900-вольтовую архитектуру (ранее применялись только 400- и 800-вольтовые) и выдающуюся компактность. Новый аккумуляторный блок на 50% компактнее и на 30% легче того, что применяется на EQS. Тем самым вес батареи вместе с несущим корпусом составил 495 килограммов, тогда как сам концепт весит 1750 килограммов.
- Седан снабжён только одним электромотором на 150 киловатт, однако за счёт модернизации трансмиссии разработчикам удалось снизить до 5% потери мощности при её передаче на колёса: на ведущую ось уходит до 95% энергии. Ещё один способ повышения энергоэффективности — это солнечные панели на крыше. В режиме повседневной эксплуатации они способны подпитывать вспомогательные системы электрокара — к примеру, климатическую установку и медиаустройство, но при необходимости солнечную энергию можно использовать и для движения. Батареи могут добавить к общему запасу хода до 25 километров.
- В итоге Mercedes-Benz EQXX может проехать без подзарядки более тысячи километров, хотя компания уточняет, что это число получено посредством цифрового моделирования. Расчёты также показывают, что EQXX может без подзарядки доехать от Берлина до Парижа, а среднестатистическому пользователю электромобиля понадобится заряжать аккумуляторы EQXX всего дважды в месяц.
- В салоне седана применён, возможно, самый крупный дисплей из тех, что разрабатывались в Mercedes-Benz. При диагонали в 47,5 дюйма он официально компактнее 56-дюймовой панели HyperScreen, которой оснащается EQS. Однако HyperScreen по сути состоит из трёх экранов, тогда как EQXX получил единый «сплошной» дисплей разрешением 8k. В отделке четырёхместного салона применены необычные «веганские» материалы, полученные посредством переработки кактусов, грибного мицелия и бывшего в употреблении пластика.
Выпускать EQXX серийно компания Mercedes-Benz не планирует. Однако, как следует из заявления шеф-дизайнера марки Гордена Вагенера на презентации концепта, которое приводит Motor1, его отдельные компоненты найдут применение на серийных машинах. В частности, будут использованы дизайнерские решения экстерьера (в первую очередь стилистика оформления передней части EQXX), а также Mercedes-Benz намерена предложить покупателям «веганские» альтернативы традиционной коже для отделки салона. Кроме того, в 2024 году компания наладит серийное производство силовой установки концепта, включая её двухмоторный вариант, и аккумуляторов на базе 900-вольтовой архитектуры. Утверждается, что энергозапас таких батарей, достаточный для преодоления 300 километров, можно будет пополнять всего за 15 минут.