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Чтобы распаковать в 2021-м: блогер завернул Lamborghini Urus в подарочную бумагу

Новости

Михаил Кондратьев

В YouTube появилось видео о «рождественском» Lamborghini Urus, который его владелец называет первым в мире «Урусом» в подарочной упаковке. Кроссовер завернули в декоративную бумагу с изображе­ниями пингвинов, чтобы он «принёс немного праздничного настроения» на калифор­нийские дороги.

  • Автомобиль подготовил Харрисон Вудрафф, который занимается гонками и коллекци­ониро­ванием автомобилей, а также ведёт блог. Помимо подарочной бумаги, супер­кроссоверу добавили ёлку на крышу, рожде­ственский венок и пару гирлянд.

  • В сообщении к ролику автор отметил, что в новом году крос­совер будет распакован и передан тюнинг-ателье 1016 Industries. «Урусу» изменят внешность с примене­нием карбоновых деталей и установят особую выхлопную систему.

  • Ранее компания Bugatti решила использовать один из своих авто­мобилей в качестве рождественской декорации. Марка разместила на главной площади родного города прозрачную гараж-витрину с гиперкаром La Voiture Noire внутри. Это уникальная модель, построенная по спецзаказу, её стоимость равна 11 миллионам евро. Возможно, таким образом Bugatti придумала самую дорогую праздничную декорацию в этом году.

Принёс вам «подарочный» Lamborghini праздничное настроение?

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