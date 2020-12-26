Чтобы распаковать в 2021-м: блогер завернул Lamborghini Urus в подарочную бумагу
Михаил Кондратьев
В YouTube появилось видео о «рождественском» Lamborghini Urus, который его владелец называет первым в мире «Урусом» в подарочной упаковке. Кроссовер завернули в декоративную бумагу с изображениями пингвинов, чтобы он «принёс немного праздничного настроения» на калифорнийские дороги.
Автомобиль подготовил Харрисон Вудрафф, который занимается гонками и коллекционированием автомобилей, а также ведёт блог. Помимо подарочной бумаги, суперкроссоверу добавили ёлку на крышу, рождественский венок и пару гирлянд.
В сообщении к ролику автор отметил, что в новом году кроссовер будет распакован и передан тюнинг-ателье 1016 Industries. «Урусу» изменят внешность с применением карбоновых деталей и установят особую выхлопную систему.
Ранее компания Bugatti решила использовать один из своих автомобилей в качестве рождественской декорации. Марка разместила на главной площади родного города прозрачную гараж-витрину с гиперкаром La Voiture Noire внутри. Это уникальная модель, построенная по спецзаказу, её стоимость равна 11 миллионам евро. Возможно, таким образом Bugatti придумала самую дорогую праздничную декорацию в этом году.