Чтобы распаковать в 2021-м: блогер завернул Lamborghini Urus в подарочную бумагу

Автомобиль подготовил Харрисон Вудрафф, который занимается гонками и коллекци­ониро­ванием автомобилей, а также ведёт блог. Помимо подарочной бумаги, супер­кроссоверу добавили ёлку на крышу, рожде­ственский венок и пару гирлянд.

В сообщении к ролику автор отметил, что в новом году крос­совер будет распакован и передан тюнинг-ателье 1016 Industries. «Урусу» изменят внешность с примене­нием карбоновых деталей и установят особую выхлопную систему.