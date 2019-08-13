Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом

Парень утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar

Новости

Николай Андреев

В Индии родители подарили сыну на 18-летие седан BMW 3 серии. Однако парень остался недоволен и сбросил автомо­биль в реку. Как сообщило издание Daily Mail, на самом деле юноша хотел Jaguar.

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Видео о том, как «трёшка» BMW уходит под воду, снял сам владелец машины. Сначала автомобиль погрузился в реку наполовину и доплыл до небольшого островка. Позже местные жители попытались спасти машину, но не получилось — она всё-таки утонула.

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В полиции заявили, что виновник случив­шегося уже лечится от вспышек агрессии, поэтому никаких обвине­ний против него выдвигать не будут. Как на произо­шедшее отреагиро­вали родители дебошира, неизвестно.

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