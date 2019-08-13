Парень утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar

Материал по теме
Летний лайфхак: индийский метод защиты автомобиля от жары с помощью навоза
Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом
Николай Андреев
В Индии родители подарили сыну на 18-летие седан BMW 3 серии. Однако парень остался недоволен и сбросил автомобиль в реку. Как сообщило издание Daily Mail, на самом деле юноша хотел Jaguar.
Видео о том, как «трёшка» BMW уходит под воду, снял сам владелец машины. Сначала автомобиль погрузился в реку наполовину и доплыл до небольшого островка. Позже местные жители попытались спасти машину, но не получилось — она всё-таки утонула.
В полиции заявили, что виновник случившегося уже лечится от вспышек агрессии, поэтому никаких обвинений против него выдвигать не будут. Как на произошедшее отреагировали родители дебошира, неизвестно.