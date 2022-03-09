Представлен кроссовер Renault Austral: гибриды и полноуправляемое шасси

В зависимости от комплектации новый кроссовер может быть оснащён парой дисплеев с диагональю 12,3 дюйма для приборной панели и до 12 дюймов для медиасистемы, причём последний имеет вертикальную ориентацию. Кроме того, предусмотрен и проекционный дисплей на 9,3 дюйма, а сама мультимедийная система сможет обновлять программное обеспечение «по воздуху». Renault A

ustral также будут оснащать аппаратным комплексом для реализации системы полуавтономного управления 2-го уровня.