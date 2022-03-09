Оставить коммент

Toyota отозвала в Японию сотрудников, работавших в России

Представлен кроссовер Renault Austral: гибриды и полноуправляемое шасси

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Renault рассекретила новый вседорожник Austral, который должен будет заменить в модельном ряду марки нынешний Kadjar. Новинка оказалась немного крупнее, при этом Austral получит два варианта шасси и несколько гибридных установок.

Читайте нас в Дзене!
1/8
  • При длине 4510 миллиметров и колёсной базе 2667 миллиметров новый вседорожник длиннее Renault Kadjar на 60 миллиметров, а между осями добавилось 20 миллиметров. Базируется Austral на платформе CMF-CD третьего поколения, что роднит его, к примеру, с новыми моделями марки Nissan.
  • Renault предложит для кроссовера два варианта конфигурации шасси. При общей для обоих передней подвеске недорогие модификации получат полузависимую балку сзади, а более дорогие — не только многорычажку, но и управляемые задние колёса. Они смогут поворачиваться на угол до пяти градусов в противоположную передним сторону на скорости до 50 км/ч и в ту же самую — по превышении этого скоростного порога. По расчётам Renault, это уменьшит диаметр разворота кроссовера до 10,1 метра, что сравнимо с характеристиками компактных хэтчбеков.
  • В списке силовых установок присутствуют только гибриды, которые, по мнению производителя, сейчас на европейском рынке успешно заменяют дизельные двигатели. Базовая версия получит сочетание 1,2-литрового турбомотора с 48-вольтовым стартер-генератором, которые развивают 130 л.с. Такой Austral будут комплектовать только механической коробкой. В Renault заявили, что применение электрической «надстройки» обеспечивает 20-процентную экономию топлива: средний расход такого Austral составит 5,3 литра на 100 километров.
  • 1,3-литровый турбомотор как часть «мягкого гибрида» обеспечит уже 140 либо 160 л.с. в зависимости от применяемой коробки — «механика» либо вариатор. Топовая же версия получит сочетание бензинового двигателя объёмом 1,2 литра, стартер-генератора и полноценного электромотора. Такой Austral сможет развивать 160 либо 200 л.с., а электромотор обеспечит его владельцу возможность до 80% стандартных городских поездок совершать без использования ДВС.
1/6
  • Полным приводом кроссовер не оснащается ни в одной из модификаций. Однако Austral получит систему выбора режимов работы бортовой электроники Multi-Sense, среди которых помимо стандартных экономичного, комфортного, спортивного и индивидуального за доплату появятся два «внедорожных».
  • Применение электродвигателя скажется на объёме багажника кроссовера. Если у базовых модификаций он может составлять  от 500 до 575 литров в зависимости от положения заднего дивана, то у топового гибрида эти показатели уменьшатся до 430–555 литров.
  • В зависимости от комплектации новый кроссовер может быть оснащён парой дисплеев с диагональю 12,3 дюйма для приборной панели и до 12 дюймов для медиасистемы, причём последний имеет вертикальную ориентацию. Кроме того, предусмотрен и проекционный дисплей на 9,3 дюйма, а сама мультимедийная система сможет обновлять программное обеспечение «по воздуху». Renault Austral также будут оснащать аппаратным комплексом для реализации системы полуавтономного управления 2-го уровня.
  • С кроссовером у моделей Renault появляется новая линейка исполнения, которая будет именоваться Esprit Alpine — название должно напоминать о спортивном прошлом компании. Такой Austral получит, к примеру, 20-дюймовые колёса (для прочих кроссоверов предусмотрены диски на 17–19 дюймов), особый матовый цвет кузова и дополнительный декор, а также богатую отделку интерьера — сочетание кожи, алькантары и вставок «под карбон».
  • Продажи Austral на европейском рынке компания Renault планирует начать в четвёртом квартале нынешнего года.

Ранее сообщалось, что компания Renault сняла с производства модельное семейство Talisman, которое состояло из седана и универсала. Вероятнее всего, идеологических наследников у них не будет: компания модернизирует модельный ряд с учётом требований покупателей, которые седанам предпочитают кроссоверы.

Хотели бы видеть такой Renault в России?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я