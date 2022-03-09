Представлен кроссовер Renault Austral: гибриды и полноуправляемое шасси

- Полным приводом кроссовер
не оснащается ни в одной из модификаций. Однако Austral получит систему выбора
режимов работы бортовой электроники Multi-Sense, среди которых
помимо стандартных экономичного,
комфортного, спортивного и индивидуального за доплату появятся два «внедорожных».
- Применение
электродвигателя скажется на объёме багажника кроссовера. Если у базовых
модификаций он может составлять от 500
до 575 литров в зависимости от положения заднего дивана, то у топового гибрида
эти показатели уменьшатся до 430–555 литров.
- В зависимости от
комплектации новый кроссовер может быть оснащён парой дисплеев с диагональю
12,3 дюйма для приборной панели и до 12 дюймов для медиасистемы, причём
последний имеет вертикальную ориентацию. Кроме того, предусмотрен и
проекционный дисплей на 9,3 дюйма, а сама мультимедийная система сможет
обновлять программное обеспечение «по воздуху». Renault Austral также будут оснащать аппаратным комплексом для реализации
системы полуавтономного управления 2-го уровня.
- С кроссовером у моделей
Renault появляется новая линейка исполнения, которая будет именоваться Esprit
Alpine — название должно напоминать о спортивном
прошлом компании. Такой Austral получит, к примеру, 20-дюймовые колёса (для прочих кроссоверов предусмотрены диски
на 17–19 дюймов), особый матовый цвет кузова и дополнительный декор, а также
богатую отделку интерьера — сочетание кожи, алькантары и вставок «под карбон».
- Продажи Austral на
европейском рынке компания Renault планирует начать в четвёртом квартале
нынешнего года.
Ранее сообщалось, что компания Renault сняла с
производства модельное семейство Talisman, которое состояло из седана и универсала. Вероятнее всего, идеологических наследников у них
не будет: компания модернизирует модельный ряд с учётом требований покупателей,
которые седанам предпочитают кроссоверы.