Mazda выпустит 13 гибридов и электрокаров

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Опубликован российский прайс-лист на обновлённый кроссовер Mazda CX-9
Лучший автомобиль в мире обновился
Дмитрий Елизаров
Компания Mazda поделилась планами по электрификации своей модельной линейки. Как пишет Reuters, к середине десятилетия фирма планирует выпустить 13 электрифицированных моделей, которые будут ориентированы, помимо домашнего, на рынки Европы, США и Китая. А к 2030 году Mazda электрифицирует весь модельный ряд.
Электрокроссовер MX-30, имеющийся у компании сейчас, способен проехать без подзарядки до 200 километров. Его силовую установку фирма ради увеличения запаса хода планирует дополнить бензиновым генератором, на роль которого, возможно, назначат компактный роторный двигатель. Но для новых электромобилей Mazda может использовать более крупные и ёмкие аккумуляторы.