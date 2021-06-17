Mazda выпустит 13 гибридов и электрокаров

Компания Mazda поделилась планами по электрификации своей модельной линейки. Как пишет Reuters, к середине десятилетия фирма планирует выпустить 13 электри­фицированных моделей, которые будут ориенти­рованы, помимо домашнего, на рынки Европы, США и Китая. А к 2030 году Mazda электрифи­цирует весь модельный ряд.

В ближайших планах фирмы значится, к примеру, пять подзаряжаемых гибридных моделей и три электрокара. Их построят на базе имеющейся платформы SkyActiv, а некоторые гибриды получат силовую установку разработки Toyota — не исключено, их будут выпускать на совместном заводе двух компаний, который строится в США.

С опорой на технологии Toyota японцы планируют создать также обособленную архитектуру для электрокаров — несколько батарейных моделей должны выйти на рынок во второй половине десятилетия. Источники агентства подчёркивают, что проектом займутся инженеры Mazda, а у коллег позаим­ствуют только базовые решения.

Наконец, компания собирается разработать комплекс водительских ассистентов для крупных моделей с возмож­ностью контроля состояния водителя. Ожидается, что его функционал позволит именовать комплекс «полуавтопилотом».

Электрокроссовер MX-30, имеющийся у компании сейчас, способен проехать без подзарядки до 200 километров. Его силовую установку фирма ради увели­чения запаса хода планирует дополнить бензиновым генератором, на роль которого, возможно, назначат компактный роторный двигатель. Но для новых электро­мобилей Mazda может использовать более крупные и ёмкие аккумуляторы.