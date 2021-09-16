Посмотрите на супервнедорожник Fering Pioneer с запасом хода 7000 километров

- В движение машину приводят два электромотора, по одному на каждой оси, выдающие 600 Нм момента. Батарея у Pioneer небольшая, на 20 кВт·ч, и обеспечивает запас хода всего 80 километров. Однако на ходу её заряжает трёхцилиндровый дизель на 800 «кубиков», питающийся биотопливом. При его помощи запас хода без дозаправки соляркой и подключения к сети вырастает почти на два порядка.
- Объём топливного бака производитель не сообщает. Из пресс-релиза становится ясно, что фантастические 7000 километров Fering Pioneer проходит с опциональными дополнительными баками. Вместо них можно поставить резервуары для воды. Машина позиционируется как транспорт для исследований и экспедиций, и ей нужны запасы для автономного существования.
- Конструкция придумана модульной и адаптивной. Fering по желанию заказчика можно оснастить аккумулятором большей ёмкости. А вместо дизеля поставить установку на топливных элементах или мотор, работающий на спирте. Оборудование и тип кузова также варьируются.
- На диски надеваются шины посадочным диаметром 22,5 дюйма. Они подходят от грузовиков. Вместо внешних кузовных панелей использована износостойкая ткань, как для трекинговых ботинок. Электричество, запасённое в батарее или генерируемое при работающем ДВС, можно брать «наружу» для питания разного инструмента или лагеря на пикнике.
- Авторы проекта назвали несколько цифр. Внедорожник преодолевает брод глубиной до 1,4 метра и стену высотой 0,5 метра при клиренсе 800 миллиметров. Машина карабкается на подъём до 60%. Максимальная скорость достигает 125 км/ч. А ещё интересно соотношение массы и грузоподъёмности: 1:1, по полторы тонны.
- Разработчики называют Pioneer практически вечным. Это достигается за счёт того, что машина легко ремонтируется и весьма надёжна. Но если всё же утилизация потребуется, отходов останется меньше, чем от остальных машин.
- Запуск в серию обещают в первой половине 2022 года. Объявлена и предварительная стоимость: от 150 000 фунтов стерлингов или от 15 миллионов рублей.
У Ford скоро появится экстремальный внедорожник Bronco Raptor. Его станут выпускать только в пятидверном кузове и с мощным двигателем. Каким именно, пока неизвестно. Также машине прочат особые, яркие цвета кузова.