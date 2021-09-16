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Посмотрите на супервнедорожник Fering Pioneer с запасом хода 7000 километров

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Кирилл Милешкин

Британская компания Fering Technologies разработала внедорожник с гибридной силовой установкой Pioneer. Он претендует на рекорд по запасу хода среди легковых машин. Производитель обещает до 7000 километров автономности.

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  • В движение машину приводят два электро­мотора, по одному на каждой оси, выдающие 600 Нм момента. Батарея у Pioneer небольшая, на 20 кВт·ч, и обеспечивает запас хода всего 80 километров. Однако на ходу её заряжает трёх­цилин­дровый дизель на 800 «кубиков», питающийся биотопливом. При его помощи запас хода без дозаправки соляркой и подключения к сети вырастает почти на два порядка.
  • Объём топливного бака производитель не сообщает. Из пресс-релиза становится ясно, что фанта­стические 7000 километров Fering Pioneer проходит с опциональ­ными дополнитель­ными баками. Вместо них можно поставить резервуары для воды. Машина позици­онируется как транспорт для исследований и экспедиций, и ей нужны запасы для автономного существования.
  • Конструкция придумана модульной и адаптивной. Fering по желанию заказчика можно оснастить аккуму­лятором большей ёмкости. А вместо дизеля поставить установку на топливных элементах или мотор, работающий на спирте. Оборудование и тип кузова также варьируются.
  • На диски надеваются шины посадочным диаметром 22,5 дюйма. Они подходят от грузовиков. Вместо внешних кузовных панелей использована износо­стойкая ткань, как для трекинговых ботинок. Электри­чество, запасённое в батарее или генери­руемое при работающем ДВС, можно брать «наружу» для питания разного инструмента или лагеря на пикнике.
  • Авторы проекта назвали несколько цифр. Внедорожник преодолевает брод глубиной до 1,4 метра и стену высотой 0,5 метра при клиренсе 800 милли­метров. Машина карабкается на подъём до 60%. Максимальная скорость достигает 125 км﻿/﻿ч. А ещё интересно соотноше­ние массы и грузо­подъёмности: 1:1, по полторы тонны.
  • Разработчики называют Pioneer практически вечным. Это достигается за счёт того, что машина легко ремонти­руется и весьма надёжна. Но если всё же утилизация потребуется, отходов останется меньше, чем от остальных машин.
  • Запуск в серию обещают в первой половине 2022 года. Объявлена и предвари­тельная стоимость: от 150 000 фунтов стерлингов или от 15 миллионов рублей.

У Ford скоро появится экстремаль­ный внедорожник Bronco Raptor. Его станут выпускать только в пятидверном кузове и с мощным двигателем. Каким именно, пока неизвестно. Также машине прочат особые, яркие цвета кузова.

За кем будущее?

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