Новым главой АвтоВАЗа станет выходец из «Ростеха»

Гибридный Lamborghini для гонок на выносливость: первое фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Lamborghini объявила о намерении присоединиться к Чемпионату мира по гонкам на выносливость. Для этого итальянцы разработают гоночный прототип, который выйдет на старт марафона в 2024 году: свой анонс Lamborghini сопроводила первым изображением будущего суперкара. Глава компании Стефан Винкельманн заявил, что гоночные прототипы параллельно станут ещё и «лабораториями на колёсах».

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  • Свой прототип Lamborghini разрабатывает для класса LMDh — это позволит ей участвовать не только в гонках FIA, но и в чемпионате серии IMSA. Компания намеревается выставить свою новинку в самых престижных гонках на выносливость — суточных заездах в Ле-Мане и Дайтоне, а также в «12 часах Себринга».
  • По словам Винкельманна, создание гибридного гоночного автомобиля логично укладывается в общую стратегию марки — она подразумевает электрификацию всего модельного ряда. Судя по всему, разработка гражданских и трековых гибридов будет идти параллельно, так как глава компании уже отметил, что на прототипах класса LMDh фирма будет тестировать свои новейшие технологии. И боевые гибриды, и дорожные машины Lamborghini рассчитывает подготовить к 2024 году.
  • Последним трековым болидом от Lamborghini стал Huracan GT3 Evo2, представленный в начале мая. Это модернизированная версия гоночного Huracan, которую разработали с использованием решений от экстремального Huracan STO.

О своих намерениях принять участие в «Ле-Мане» с новыми болидами ранее сообщил и целый ряд других производителей — это, к примеру, BMW, Peugeot и Toyota. Свой суперкар также готовит компания Porsche. Однако прототип Lamborghini выйдет на первые старты годом позже всех прочих конкурентов.

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