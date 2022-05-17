Гибридный Lamborghini для гонок на выносливость: первое фото

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Дмитрий Елизаров
Компания Lamborghini объявила о намерении присоединиться к Чемпионату мира по гонкам на выносливость. Для этого итальянцы разработают гоночный прототип, который выйдет на старт марафона в 2024 году: свой анонс Lamborghini сопроводила первым изображением будущего суперкара. Глава компании Стефан Винкельманн заявил, что гоночные прототипы параллельно станут ещё и «лабораториями на колёсах».
О своих намерениях принять участие в «Ле-Мане» с новыми болидами ранее сообщил и целый ряд других производителей — это, к примеру, BMW, Peugeot и Toyota. Свой суперкар также готовит компания Porsche. Однако прототип Lamborghini выйдет на первые старты годом позже всех прочих конкурентов.