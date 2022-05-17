Гибридный Lamborghini для гонок на выносливость: первое фото

Свой прототип Lamborghini разрабатывает для класса LMDh

— это позволит ей участвовать не только в гонках FIA, но и в

чемпионате серии IMSA.

Компания намеревается выставить свою новинку в самых престижных гонках на выносливость

— суточных заездах в Ле-Мане и Дайтоне, а также в «12 часах Себринга».