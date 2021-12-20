Гибридный прототип Porsche для Ле-Мана: первые фотографии

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Компания Porsche пообещала принять участие в гонках на выносливость серий FIA и IMSA с новым прототипом. Он окажется гибридным, а шасси для прототипа разработает сторонняя компания — этого требует регламент класса LMDh. В Porsche заявили, что готовы бороться за победу как в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», так и в мировом чемпионате.
Ранее первые рисунки прототипа, который будет участвовать в гонках в том же классе LMDh, продемонстрировала компания BMW. Предполагается, что суперкар на шасси Dallara готовят в основном к американским гонкам на выносливость, но не исключено его участие и в европейских соревнованиях, в том числе в «24 часах Ле-Мана».