Гибридный прототип Porsche для Ле-Мана: первые фотографии

Технические детали компания Porsche пока не раскрывает. Известно лишь, что шасси для создания прототипа компании предо­ставила фирма Multimatic, а отдача гибридной силовой установки составит 680 л.с.

Компании Porsche предстоит не только скомпоновать все агрегаты и настроить шасси, но и поработать над аэро­динамикой прототипа. На первых его фото­графиях можно рассмотреть, к примеру, массивное антикрыло и централь­ный стабилизатор-«плавник», а также необычную заднюю светотехнику и воздухо­заборники в задних крыльях.

Испытания прототипа стартуют в январе следующего года. Деятельное участие в них будут принимать новые пилоты заводской команды — Дэйн Кэмерон, победитель гоночной серии IMSA 2019 года, и Фелипе Наср, бывший пилот Формулы‑1. На первый старт прототип выйдет только в 2023 году.

Ранее первые рисунки прототипа, который будет участвовать в гонках в том же классе LMDh, продемонстри­ровала компания BMW. Пред­полагается, что суперкар на шасси Dallara готовят в основном к американским гонкам на выносли­вость, но не исключено его участие и в европейских соревно­ваниях, в том числе в «24 часах Ле-Мана».