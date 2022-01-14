Показали суровый Lexus NX с увеличенным дорожным просветом и грязевыми шинами

Компания Lexus представила ещё один вариант подготовки своих моделей к путешествиям за пределами асфальта: на этот раз базой для проекта выступил кроссовер NX с гибридной силовой установкой. Ранее похожие доработки пережил внедорожник Lexus LX. Кроме того, в Токио состоялась «живая» премьера недавно разработанного компанией багги с двигателем на водороде.