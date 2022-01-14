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Показали суровый Lexus NX с увеличенным дорожным просветом и грязевыми шинами

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Дмитрий Елизаров

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Компания Lexus представила ещё один вариант подготовки своих моделей к путешествиям за пределами асфальта: на этот раз базой для проекта выступил кроссовер NX с гибридной силовой установкой. Ранее похожие доработки пережил внедорожник Lexus LX. Кроме того, в Токио состоялась «живая» премьера недавно разработанного компанией багги с двигателем на водороде.

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  • Подробностей о концепте под названием Lexus NX PHEV Offroad обнародовано мало. Известно, к примеру, что вседорожнику увеличили дорожный просвет и оснастили грязевой резиной на 17‑дюймовых дисках. Кроме того, вседорожник отличается необычным оформлением кузова, которое сочетает краску Iron Oxide с дымчатыми акцентами.
  • Среди дополнительного оборудования, которым оснащён концепт, на фото можно увидеть только экспедиционный багажник, закреплённый на штатных рейлингах. Утверждается, что гибридная силовая установка кроссовера обеспечит дополнительное «единение с природой». Lexus NX Offroad основан на версии NX 450h, которая оснащается бензиновым мотором и электро­двигателями совокупной мощностью 306 л.с. Не задействуя ДВС, вседорожник может проехать 60 километров.
  • Багги Lexus ROV компания рассекретила в декабре. Внедорожный транспорт, построенный по принципу side-by-side, получил внешность в фирменном стиле, простран­ственную раму с независимой подвеской и спортивный «салон», а в движение приводится литровым турбомотором, который вместо бензина может использовать водород.

Приём заказов на новый Lexus NX в России стартовал 1 декабря. Вседорожник доступен с двумя бензиновыми моторами на 199 и 279 л.с. по цене от 4 050 000 рублей.

Годится такой Lexus для бездорожья, как считаете?

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