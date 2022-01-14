Показали суровый Lexus NX с увеличенным дорожным просветом и грязевыми шинами

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Компания Lexus представила ещё один вариант подготовки своих моделей к путешествиям за пределами асфальта: на этот раз базой для проекта выступил кроссовер NX с гибридной силовой установкой. Ранее похожие доработки пережил внедорожник Lexus LX. Кроме того, в Токио состоялась «живая» премьера недавно разработанного компанией багги с двигателем на водороде.
Приём заказов на новый Lexus NX в России стартовал 1 декабря. Вседорожник доступен с двумя бензиновыми моторами на 199 и 279 л.с. по цене от 4 050 000 рублей.