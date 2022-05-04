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Гибридный Flying Spur стал самым экономичным Bentley в истории

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley открыла приём заказов на гибридную версию седана Flying Spur в странах Европы. Перед этим четырёхдверка прошла положенную сертификацию, итоги которой позволили компании назвать седан «самым эффективным и экономичным Bentley в истории». Официально подтверждённый запас хода электрифицированного Flying Spur превысил 800 километров.

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  • Сколько именно расходует топлива гибридная установка седана, Bentley не уточняет. Приводятся лишь данные по объёму вредных выбросов — 75 граммов СО2 на километр, что делает Flying Spur ещё и самой «чистой» моделью.
  • Официально гибридная модификация седана была представлена летом прошлого года. Такой Flying Spur оснащается комбинацией 2,9-литрового бензинового V6 и электромотора в сочетании с 18-киловаттной батареей. Развивают двигатели 544 л.с. и 750 нм крутящего момента, что позволяет седану ускоряться до 100 км/ч за 4,3 секунды. На электротяге гибридный Flying Spur может проехать до 40 километров.
  • В Bentley подчёркивают, что результаты сертификации подтверждают намерение компании стать климатически нейтральной. К 2024 году гибридная версия появится у каждой модели Bentley, а в 2025-м британская фирма представит свой первый полноценный электромобиль. К концу десятилетия Bentley намерена сформировать линейку моделей на батарейной тяге.
  • По предварительным данным, прототип электрокара Bentley представит уже в нынешнем году. С ним в модельный ряд компании вернётся название Mulsanne. Ранее оно использовалось для флагманского седана, но прототип получит кузов купе.

Ранее предполагалось, что гибридную версию Bentley Flying Spur будут продавать и в России: модель должна была появиться в нашей стране в третьем квартале нынешнего года. Однако в марте Европа и Великобритания ввели запрет на экспорт премиальных автомобилей в Россию.

800 километров на одной заправке — хороший результат?

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