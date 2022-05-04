Гибридный Flying Spur стал самым экономичным Bentley в истории

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Дмитрий Елизаров
Компания Bentley открыла приём заказов на гибридную версию седана Flying Spur в странах Европы. Перед этим четырёхдверка прошла положенную сертификацию, итоги которой позволили компании назвать седан «самым эффективным и экономичным Bentley в истории». Официально подтверждённый запас хода электрифицированного Flying Spur превысил 800 километров.
Ранее предполагалось, что гибридную версию Bentley Flying Spur будут продавать и в России: модель должна была появиться в нашей стране в третьем квартале нынешнего года. Однако в марте Европа и Великобритания ввели запрет на экспорт премиальных автомобилей в Россию.