Гибридный Bentley Flying Spur получил версию, отделанную твидом и шпоном с открытыми порами

Материал по теме
Bentley Flying Spur стал 544-сильным гибридом и может (недолго) ездить только на электротяге
В России снова могут подорожать автомобили
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley представила первый вариант особого исполнения для седана Flying Spur с бензоэлектрической силовой установкой. Такой седан отделают шпоном редкого дерева с эксклюзивной обработкой, шерстяным твидом и тремя сортами кожи, а на кузове четырёхдверки появятся оригинальные вставки. Цена Bentley Flying Spur Odyssean Edition не называется.
Гибридную силовую установку Bentley Flying Spur получил ранее в этом месяце. 2,9-литровый V6 и электромотор развивают совокупно 544 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а без задействования ДВС такой седан сможет проехать до 40 километров.