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Гибридный Bentley Flying Spur получил версию, отделанную твидом и шпоном с открытыми порами

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley представила первый вариант особого исполнения для седана Flying Spur с бензо­электрической силовой установкой. Такой седан отделают шпоном редкого дерева с эксклюзивной обработкой, шерстяным твидом и тремя сортами кожи, а на кузове четырёх­дверки появятся оригинальные вставки. Цена Bentley Flying Spur Odyssean Edition не называется.

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  • Твидовые вставки из 100-процентной шерсти применены в салоне седана на подголов­никах и спинках кресел, при изготов­лении твида используется шерсть разных оттенков. Утвержда­ется, что натуральный материал разработан специально для компании Bentley.
  • Накладки на передней панели и подлокотниках сделаны из шпона с открытыми порами акации Коа: фактура материала требует на 90% меньше лака, чем другие породы дерева. В итоге шпон покрыт всего тремя слоями лака общей толщиной 0,1 миллиметра.
  • Прочие части интерьера отделаны особой кожей нескольких цветов, которая, как говорится в официальном сообщении, «невероятно долговечна» и «изготов­лена в соответ­ствии с принципами устойчивого развития». Кожей обтянут даже потолок.
  • В числе прочих отличий Odyssean Edition — накладки на пороги с названием спецсерии, контрастные вставки на кузове и особые 21-дюймовые колёсные диски с цветным оформлением. Гармони­ровать с ними призваны шесть специально отобранных цветов кузова. Кроме того, седан снабдят комплексом водительских ассистентов Touring Specification, фирменным поворотным дисплеем на центральной консоли, эмблемой в виде крылатой литеры B с электро­приводом и атмосферной подсветкой интерьера.

Гибридную силовую установку Bentley Flying Spur получил ранее в этом месяце. 2,9-литровый V6 и электро­мотор развивают совокупно 544 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а без задейство­вания ДВС такой седан сможет проехать до 40 километров.

А вам нравятся дерево и кожа в салоне?

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