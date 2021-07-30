Гибридный Bentley Flying Spur получил версию, отделанную твидом и шпоном с открытыми порами

Компания Bentley представила первый вариант особого исполнения для седана Flying Spur с бензо­электрической силовой установкой. Такой седан отделают шпоном редкого дерева с эксклюзивной обработкой, шерстяным твидом и тремя сортами кожи, а на кузове четырёх­дверки появятся оригинальные вставки. Цена Bentley Flying Spur Odyssean Edition не называется.