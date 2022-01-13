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В России могут резко подорожать гибридные автомобили из-за новых акцизов

Новости

Дмитрий Елизаров

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Российский Минфин направил таможенникам новые правила расчёта акцизов на ввоз автомобилей с гибридными установками. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников рынка, из-за новой механики расчёта выплаты могут вырасти на 100–500 тысяч рублей. Дело в том, что сейчас при начислении акцизов учитывается совокупная мощность ДВС и электромотора, тогда как ранее расчёты базировались только на характеристиках ДВС.

  • По данным издания, некоторые импортёры уже столкнулись с новыми правилами ввоза. Коснулись изменения и компаний, ввозящих из-за границы автомобили с пробегом. В случае с премиальными гибридами объёмы акцизов могут достичь 1% от стоимости самого автомобиля.
  • Ранее акцизы рассчитывались исходя из мощности только ДВС, так как в Росстандарте посчитали этот двигатель «первичным источником энергии» и «основным силовым агрегатом». По какой причине был изменён подход к гибридным силовым установкам, не уточняется.
  • Опрошенные изданием участники отрасли отмечают, что тем самым ухудшаются условия для продвижения в России экологического транспорта. Проблему акцизов будут обсуждать в рамках профильного комитета Ассоциации европейского бизнеса.

В ноябре прошлого года сообщалось также о возможном повышении утильсбора на новые электрокары — если решение будет принято, платежи могут увеличиться до девятикратного размера. Российские власти в начале января распространили действие программы льготного автокредитования на батарейный транспорт, однако электрокары для этого должны быть собраны в России. Кроме того, сама программа пока не перезапущена.

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