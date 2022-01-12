Гибридный BMW M5 нового поколения: первые фотографии

Фотошпионы впервые смогли подловить тестовый прототип супер­седана BMW M5 во время тестов. Как уточняет публикующее фото­графии издание Motor1, снимки подтвердили более раннюю информацию о том, что со сменой поколений четырёх­дверка превратится в полноценный подзаряжаемый гибрид.