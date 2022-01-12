Гибридный BMW M5 нового поколения: первые фотографии

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Новая BMW M5 станет мощнее, чем когда-либо — но окажется гибридом
«Директорскую» «Волгу» в состоянии новой продают на Авто.ру
Фотошпионы впервые смогли подловить тестовый прототип суперседана BMW M5 во время тестов. Как уточняет публикующее фотографии издание Motor1, снимки подтвердили более раннюю информацию о том, что со сменой поколений четырёхдверка превратится в полноценный подзаряжаемый гибрид.
Новое поколение 5 серии BMW планирует представить в следующем году. Соответственно, заряженная модификация седана выйдет на рынок не ранее 2024 года. Кроме того, семейство может пополнить полностью электрическая версия под названием BMW i5.