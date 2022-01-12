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Гибридный BMW M5 нового поколения: первые фотографии

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Дмитрий Елизаров

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Фотошпионы впервые смогли подловить тестовый прототип супер­седана BMW M5 во время тестов. Как уточняет публикующее фото­графии издание Motor1, снимки подтвердили более раннюю информацию о том, что со сменой поколений четырёх­дверка превратится в полноценный подзаряжаемый гибрид.

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  • О том, что это прототип именно заряженной версии BMW 5 серии, говорят сразу несколько деталей — к примеру, огромные тормозные диски и «четырёх­ствольный» выхлоп. На корме тестовой машины при этом имеется отчётливо различимая надпись Hybrid Test Vehicle, а на левом переднем крыле можно разглядеть лючок, под которым, по всей видимости, скрывается порт зарядки аккумулятора.
  • Ранее глава BMW M Маркус Флаш заявлял, что компания будет изыскивать все возможности для сохранения восьми­цилиндровых двигателей в моторной гамме. По последним данным, V8 в сочетании с электро­мотором общей мощностью около 750 л.с. получит и супер­кроссовер BMW XM. Таким образом, не исключено, что эта силовая установка станет общей для как минимум нескольких новых моделей от BMW M — расширенная электри­фикация позволит производителю снизить средний по модельному ряду объём вредных выбросов.

Новое поколение 5 серии BMW планирует представить в следующем году. Соответ­ственно, заряженная модификация седана выйдет на рынок не ранее 2024 года. Кроме того, семейство может пополнить полностью электрическая версия под названием BMW i5.

BMW M5 и электромотор — где это видано?!

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