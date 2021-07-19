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Гибрид Toyota Aqua сменил поколение: режим «одной педали» и новая батарея

Новости

Дмитрий Елизаров

Toyota представила новое поколение хэтчбека Aqua, считающегося одним из самых популярных гибридов в мире (с 2011 года компания продала более 1,87 миллиона таких машин). Хэтчбек переехал на новую платформу, обзавёлся уникальными аккумуляторами и получил новую силовую установку, которая способна обойтись 2,8 литра топлива на 100 километров.

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  • Базируется новая Toyota Aqua на актуальной платформе TNGA и практически не изменилась в габаритах, однако при длине в 4050 милли­метров колёсную базу хэтчбека удлинили на 50 миллиметров — до 2,6 метра. Удлинение пошло на увеличение запаса простран­ства для задних пассажиров и багажа. Новинке обещаны более жёсткий кузов и улучшенная шумо­изоляция (уровень шума в салоне снижен примерно на 10%).
  • Силовая установка гибрида составлена из трёхцилин­дрового бензинового мотора объёмом 1,5 литра, развивающего 91 л.с. и 120 Нм, и электро­двигателя на 80 л.с. и 141 Нм. Вместе с вариатором они вращают переднюю ось: Aqua с гибридным полным приводом тоже появится, но на задней оси будет размещён электромотор на 6 л.с. и активи­роваться он сможет в основном при стартах.
  • В силовой установке Aqua применена так называемая биполярная никель-водородная батарея: Toyota утверждает, что это сделано впервые в мире. Она обеспечивает примерно вдвое большую мощность, чем предыдущий вариант аккуму­ляторов, а также увеличивает скорость, до которой хэтчбек способен разогнаться без подключения ДВС, хотя точные характери­стики пока не называются. Кроме того, аккуму­лятор можно будет использовать для питания бытовых приборов (электро­чайника или фена) во время стоянки.
  • Aqua стала первой Тойотой, которую оснастили возмож­ностью управления «одной педалью»: в особом режиме работы силовой установки Power+ уровень рекуперации энергии становится таким, что позволяет управлять замедле­нием автомобиля, просто отпуская педаль газа.
  • С Aqua впервые на компактных моделях Toyota появляется особо продвинутый парковочный ассистент Teammate Advanced Park. Он способен взять на себя реализацию всех парко­вочных сценариев, при этом преду­смотрена функция автоматиче­ского торможения при угрозе столкно­вений. Парковщик стал частью комплекса Safety Sense, которым будут оснащать новинку уже в базовой комплектации. В него включат также адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и функцию Plus Support, которая позволит избегать внезапных ускорений по причине ошибок водителя.
  • Ещё одна опция, которую Aqua получила первой среди компактных Тойот, — 10,5-дюймовый дисплей медиа­системы, размещённый на центральной консоли. Кроме того, хэтчбек получит цифровые приборы, синтети­ческую кожу в салоне и множество дополнительных отсеков для хранения мелочей.
  • У японских дилеров новинка появится 24 июля. Помимо обычной покупки Toyota Aqua доступна и на условиях долго­срочной аренды по цене 19 580 иен в месяц (13,2 тысячи рублей).

Ранее Toyota представила новое поколение Land Cruiser для России. Приём заказов на модель открылся 1 июля. Пока внедорожник предлагается только с 415-сильным бензиновым V6 по цене от 5 613 000 рублей.

Пригодилась бы такая Toyota в России?

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