Гибрид Toyota Aqua сменил поколение: режим «одной педали» и новая батарея

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Дмитрий Елизаров
Toyota представила новое поколение хэтчбека Aqua, считающегося одним из самых популярных гибридов в мире (с 2011 года компания продала более 1,87 миллиона таких машин). Хэтчбек переехал на новую платформу, обзавёлся уникальными аккумуляторами и получил новую силовую установку, которая способна обойтись 2,8 литра топлива на 100 километров.
Ранее Toyota представила новое поколение Land Cruiser для России. Приём заказов на модель открылся 1 июля. Пока внедорожник предлагается только с 415-сильным бензиновым V6 по цене от 5 613 000 рублей.