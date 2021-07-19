Гибрид Toyota Aqua сменил поколение: режим «одной педали» и новая батарея

Toyota представила новое поколение хэтчбека Aqua, считающегося одним из самых популярных гибридов в мире (с 2011 года компания продала более 1,87 миллиона таких машин). Хэтчбек переехал на новую платформу, обзавёлся уникальными аккумуляторами и получил новую силовую установку, которая способна обойтись 2,8 литра топлива на 100 километров.