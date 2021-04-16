Полиция сможет проводить внезапные проверки в автошколах
Дмитрий Елизаров
МВД готовит законопроект, позволяющий представителям полиции участвовать в проверках автошкол. Как уточняет «КоммерсантЪ», ГИБДД проверяет образовательные учреждения и сейчас, но только на этапе выдачи лицензии. В ведомстве обеспокоены падением качества подготовки российских водителей.
Чтобы получить лицензию на право обучать будущих водителей, автошкола должна подтвердить соответствие своей материальной базы действующим нормативам: для этого инспекторы ГИБДД проверяют, к примеру, тренировочные площадки, автомобили и учебные классы. Однако во время действия лицензии проводить проверки на данный момент могут только представители Рособрнадзора. Инспекторы при обнаружении нарушений вправе лишь пожаловаться в эту организацию.
МВД предлагает включать в состав таких комиссий ещё и полицейских. Как объяснили изданию представители ведомства, автошколы нередко после оформления лицензии стремятся сократить расходы на материальную базу. Для этого, к примеру, расторгаются договоры аренды площадок и увольняются преподаватели.
По этой причине страдает качество подготовки будущих водителей. По данным ведомства, в 2020 году теоретический экзамен с первого раза сдали на 1,5% меньше курсантов, чем в
2019-м,а по практической части — «площадке» и «городу» — сокращение составило 1,2 и 3% соответственно.
Какими именно полномочиями планируется наделить полицию в рамках постлицензионного контроля, пока не уточняется.
С 1 апреля нынешнего года в России изменилась схема проведения практической части водительского экзамена. Все требуемые навыки будущему водителю придётся продемонстрировать во время однократной поездки по городским улицам.