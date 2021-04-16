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Полиция сможет проводить внезапные проверки в автошколах

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Дмитрий Елизаров

МВД готовит законопроект, позволяющий представителям полиции участвовать в проверках автошкол. Как уточняет «КоммерсантЪ», ГИБДД проверяет образова­тельные учреждения и сейчас, но только на этапе выдачи лицензии. В ведомстве обеспокоены падением качества подготовки российских водителей.

  • Чтобы получить лицензию на право обучать будущих водителей, автошкола должна подтвердить соответ­ствие своей материаль­ной базы действующим нормативам: для этого инспекторы ГИБДД проверяют, к примеру, трениро­вочные площадки, авто­мобили и учебные классы. Однако во время действия лицензии проводить проверки на данный момент могут только пред­ставители Рособр­надзора. Инспекторы при обнаружении нарушений вправе лишь пожаловаться в эту организацию.

  • МВД предлагает включать в состав таких комиссий ещё и полицейских. Как объяснили изданию предста­вители ведомства, автошколы нередко после оформле­ния лицензии стремятся сократить расходы на матери­альную базу. Для этого, к примеру, расторга­ются договоры аренды площадок и уволь­няются преподаватели.

  • По этой причине страдает качество подготовки будущих водителей. По данным ведомства, в 2020 году теоретиче­ский экзамен с первого раза сдали на 1,5% меньше курсантов, чем в 2019-м, а по практической части — «площадке» и «городу» — сокращение составило 1,2 и 3% соответственно.

  • Какими именно полномочиями планируется наделить полицию в рамках пост­лицензи­онного контроля, пока не уточняется.

  • С 1 апреля нынешнего года в России изменилась схема проведения практической части водитель­ского экзамена. Все требуемые навыки будущему водителю придётся продемон­стрировать во время одно­кратной поездки по городским улицам.

Как считаете, помогут такие проверки?

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