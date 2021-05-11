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Водителям, попавшим в ловушку ГИБДД, начали возвращать деньги за штрафы

Новости

Дмитрий Елизаров

Подмосковная ГИБДД начала отменять постановления и возвращать водителям деньги, уплаченные в виде штрафов за выезд на выделенную полосу. Как пишет Autonews, временная выделенка появилась в Химках в октябре прошлого года — установ­ленная рядом с объездом камера насобирала 136 тысяч штрафов.

  • Зону дорожного ремонта на улице 9 Мая предлагалось объезжать слева, един­ственный же поворот направо превратили в полосу для общественного транспорта. При этом наличие временной разметки не уберегло множество водителей от санкций. Преду­преждающих знаков на «развязке» не было, однако прямо перед съездом направо установили комплекс автомати­ческой фиксации. В итоге за полтора месяца многие водители (особенно местные жители) накопили штрафов на суммы до 70 тысяч рублей. Всего же в виде штрафов было выплачено 205 миллионов.

  • Часть автомобилистов попыталась обжаловать постанов­ления. В начале года они начали массово отправлять заявления о незаконных штрафах в ГИБДД и сейчас уже получают деньги обратно. Но, как отмечает издание, ведомство начало аннулировать штрафы и тем, кто никаких заявлений не подавал. Юрист, консультиро­вавший постра­давших автомо­билистов, заявил, что это стало возможно только благодаря вмеша­тельству прокуратуры, и назвал ситуацию «беспре­цедентной».

  • Областная прокуратура стала разбираться в ситуации после того, как дело получило общественный резонанс: в частности, возмущённые автомо­билисты устраивали у развязки пикет. Надзорный орган отправил руководству ГИБДД Москов­ской области пред­писание отменить незаконно наложенные штрафы.

Доводилось обжаловать неправильный штраф?

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