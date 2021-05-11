Водителям, попавшим в ловушку ГИБДД, начали возвращать деньги за штрафы
Дмитрий Елизаров
Подмосковная ГИБДД начала отменять постановления и возвращать водителям деньги, уплаченные в виде штрафов за выезд на выделенную полосу. Как пишет Autonews, временная выделенка появилась в Химках в октябре прошлого года — установленная рядом с объездом камера насобирала 136 тысяч штрафов.
Зону дорожного ремонта на улице 9 Мая предлагалось объезжать слева, единственный же поворот направо превратили в полосу для общественного транспорта. При этом наличие временной разметки не уберегло множество водителей от санкций. Предупреждающих знаков на «развязке» не было, однако прямо перед съездом направо установили комплекс автоматической фиксации. В итоге за полтора месяца многие водители (особенно местные жители) накопили штрафов на суммы до 70 тысяч рублей. Всего же в виде штрафов было выплачено 205 миллионов.
Часть автомобилистов попыталась обжаловать постановления. В начале года они начали массово отправлять заявления о незаконных штрафах в ГИБДД и сейчас уже получают деньги обратно. Но, как отмечает издание, ведомство начало аннулировать штрафы и тем, кто никаких заявлений не подавал. Юрист, консультировавший пострадавших автомобилистов, заявил, что это стало возможно только благодаря вмешательству прокуратуры, и назвал ситуацию «беспрецедентной».
Областная прокуратура стала разбираться в ситуации после того, как дело получило общественный резонанс: в частности, возмущённые автомобилисты устраивали у развязки пикет. Надзорный орган отправил руководству ГИБДД Московской области предписание отменить незаконно наложенные штрафы.