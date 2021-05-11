Водителям, попавшим в ловушку ГИБДД, начали возвращать деньги за штрафы

Зону дорожного ремонта на улице 9 Мая предлагалось объезжать слева, един­ственный же поворот направо превратили в полосу для общественного транспорта. При этом наличие временной разметки не уберегло множество водителей от санкций. Преду­преждающих знаков на «развязке» не было, однако прямо перед съездом направо установили комплекс автомати­ческой фиксации. В итоге за полтора месяца многие водители (особенно местные жители) накопили штрафов на суммы до 70 тысяч рублей. Всего же в виде штрафов было выплачено 205 миллионов.