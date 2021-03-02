ГИБДД Москвы назвала самые аварийные дни недели и часы

Московская ГИБДД назвала самые аварийные дни недели и часы суток, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции. Самым опасным днём стала пятница, самым безопасным временем — начало дня.

Проанализировав статистику аварийности на столичных дорогах, в ГИБДД пришли к выводу, что в целом количество аварий по дням недели распространяется равномерно, однако небольшой рост в последний рабочий день всё же наблюдается.

Что касается времени суток, то меньше всего аварий происходит по утрам. После полудня, как правило, начинается рост количества ДТП, а их максимальная концентрация приходится на период с 17 до 20 часов.

В качестве причин такого распределения в ГИБДД назвали накопление усталости столичными водителями в течение как рабочего дня, так и всей недели — это приводит к рассеянности внимания автомобилистов. Кроме того, на повышенном уровне аварийности ближе к вечеру сказывается и плотность дорожного трафика, когда большинство москвичей начинает разъезжаться по домам.

Как отмечает агентство, в ГИБДД попросили водителей внимательнее относиться к собственному самочувствию и в случае усталости или болезненного состояния не садиться за руль.