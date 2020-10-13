Штраф за непропуск пешеходов: гаишники получили новые инструкции

Начальник ГИБДД России Михаил Черников направил в региональ­ные подраз­деления ведомства инструкции для инспекторов, регла­ментирующие порядок приме­нения штрафов за непро­пуск пешеходов на «зебрах». Как уточняет «Коммер­сантЪ», письмо главы ГИБДД дублирует разъяс­нения Верховного суда от 2012 года.

Камнем преткновения стала трактовка термина «уступить дорогу». Согласно ПДД, водитель обязан предо­ставлять преимуще­ство пешеходам на нерегули­руемом переходе. В Правилах указано, что водитель не может начинать или продолжать движение, если тем самым вынудит пешехода изменить направ­ление или скорость движения.

Михаил Черников напомнил в письме, что если поведение водителя не создаёт помех пешеходу, имеющему преиму­щество, то в действиях водителя состава право­нарушения нет и штрафовать его не за что. Таким образом, если проехать через пешеходный переход в то время, когда на противо­положной стороне улицы пешеход ступил на проезжую часть, наруше­нием ПДД это считать нельзя: водитель не вынуждает пешехода «изменить направ­ление движения или его скорость».

Черников также рекомендовал инспекторам по возмож­ности применять видео­запись нарушений и в спорных случаях опраши­вать пешеходов — для того, чтобы сформи­ровать доказательную базу.

С аналогичными пояснениями по этому поводу Верховный суд РФ выступал ещё 8 лет назад. Как сообщает издание со ссылкой на источ­ники в ведомстве, инструкции за подписью главы ГИБДД были разо­сланы, чтобы исключить некорректное приме­нение штрафов.