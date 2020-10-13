Штраф за непропуск пешеходов: гаишники получили новые инструкции
Дмитрий Елизаров
Начальник ГИБДД России Михаил Черников направил в региональные подразделения ведомства инструкции для инспекторов, регламентирующие порядок применения штрафов за непропуск пешеходов на «зебрах». Как уточняет «КоммерсантЪ», письмо главы ГИБДД дублирует разъяснения Верховного суда от 2012 года.
Камнем преткновения стала трактовка термина «уступить дорогу». Согласно ПДД, водитель обязан предоставлять преимущество пешеходам на нерегулируемом переходе. В Правилах указано, что водитель не может начинать или продолжать движение, если тем самым вынудит пешехода изменить направление или скорость движения.
Михаил Черников напомнил в письме, что если поведение водителя не создаёт помех пешеходу, имеющему преимущество, то в действиях водителя состава правонарушения нет и штрафовать его не за что. Таким образом, если проехать через пешеходный переход в то время, когда на противоположной стороне улицы пешеход ступил на проезжую часть, нарушением ПДД это считать нельзя: водитель не вынуждает пешехода «изменить направление движения или его скорость».
Черников также рекомендовал инспекторам по возможности применять видеозапись нарушений и в спорных случаях опрашивать пешеходов — для того, чтобы сформировать доказательную базу.
С аналогичными пояснениями по этому поводу Верховный суд РФ выступал ещё 8 лет назад. Как сообщает издание со ссылкой на источники в ведомстве, инструкции за подписью главы ГИБДД были разосланы, чтобы исключить некорректное применение штрафов.
В будущем у инспекторов ГИБДД России может появиться возможность штрафовать водителей за новые нарушения — например, за летнюю резину зимой или нештатные лампы в фарах. Это подразумевает проект нового перечня условий, при которых запрещается эксплуатация транспорта.