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Штраф за непропуск пешеходов: гаишники получили новые инструкции

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Дмитрий Елизаров

Начальник ГИБДД России Михаил Черников направил в региональ­ные подраз­деления ведомства инструкции для инспекторов, регла­ментирующие порядок приме­нения штрафов за непро­пуск пешеходов на «зебрах». Как уточняет «Коммер­сантЪ», письмо главы ГИБДД дублирует разъяс­нения Верховного суда от 2012 года.

  • Камнем преткновения стала трактовка термина «уступить дорогу». Согласно ПДД, водитель обязан предо­ставлять преимуще­ство пешеходам на нерегули­руемом переходе. В Правилах указано, что водитель не может начинать или продолжать движение, если тем самым вынудит пешехода изменить направ­ление или скорость движения.

  • Михаил Черников напомнил в письме, что если поведение водителя не создаёт помех пешеходу, имеющему преиму­щество, то в действиях водителя состава право­нарушения нет и штрафовать его не за что. Таким образом, если проехать через пешеходный переход в то время, когда на противо­положной стороне улицы пешеход ступил на проезжую часть, наруше­нием ПДД это считать нельзя: водитель не вынуждает пешехода «изменить направ­ление движения или его скорость».

  • Черников также рекомендовал инспекторам по возмож­ности применять видео­запись нарушений и в спорных случаях опраши­вать пешеходов — для того, чтобы сформи­ровать доказательную базу.

  • С аналогичными пояснениями по этому поводу Верховный суд РФ выступал ещё 8 лет назад. Как сообщает издание со ссылкой на источ­ники в ведомстве, инструкции за подписью главы ГИБДД были разо­сланы, чтобы исключить некорректное приме­нение штрафов.

  • В будущем у инспекторов ГИБДД России может появиться возмож­ность штрафовать водителей за новые наруше­ния — например, за летнюю резину зимой или нештатные лампы в фарах. Это подразуме­вает проект нового перечня условий, при которых запреща­ется эксплу­атация транспорта.

Попадали в спорные ситуации на пешеходных переходах?

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