Рассекречен серийный вариант самого шикарного российского внедорожника

МВД разъяснило, могут ли водителя оштрафовать дважды за одно нарушение

Новости

Наталья Насонова

В Министерстве внутренних дел заявили, что одно­временно штрафовать за мгно­венную и среднюю скорость с одной и той же камеры — незаконно, пишет «Коммерсантъ». Ранее член рабочей группы ОНФ по защите прав автомо­билистов Григорий Шухман направил в мини­стерство официальный запрос по поводу закон­ности участив­шихся случаев получения автомо­билистами сразу двух штрафов с одной камеры за одно и то же нарушение.

  • Основной поток таких штрафов был зафикси­рован в Подмосковье и Хабаров­ском крае. Московский авто­владелец получил два постанов­ления за превышение и максимально установ­ленной, и средней скорости с камеры на трассе М11. Позже это Минтранс признал это сбоем в работе комплексов. В Хабаровском крае камера «насчитала» сразу три нарушения: постанов­ления были выписаны за превышение отметки в 40, 60 км/ч и средней скорости.

  • Штрафовать за среднюю скорость в РФ начали в 2013 году. В списке регионов, где установили такие комплексы, — Московская область, Татарстан, Смоленская область и другие. Первый зампред комитета Госдумы по гос­строитель­ству Вячеслав Лысаков подчёрки­вает, что понятие средней скорости отсут­ствует как в ПДД, так и в КоАП. 

  • В декабре прошлого года Госдума в первом чтении одобрила поправки в законо­дательство, запрещающие штрафовать за превышение средней скорости.

Вам выписывали штраф за среднюю скорость?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение