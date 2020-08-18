МВД разъяснило, могут ли водителя оштрафовать дважды за одно нарушение
Наталья Насонова
В Министерстве внутренних дел заявили, что одновременно штрафовать за мгновенную и среднюю скорость с одной и той же камеры — незаконно, пишет «Коммерсантъ». Ранее член рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорий Шухман направил в министерство официальный запрос по поводу законности участившихся случаев получения автомобилистами сразу двух штрафов с одной камеры за одно и то же нарушение.
Основной поток таких штрафов был зафиксирован в Подмосковье и Хабаровском крае. Московский автовладелец получил два постановления за превышение и максимально установленной, и средней скорости с камеры на трассе М11. Позже это Минтранс признал это сбоем в работе комплексов. В Хабаровском крае камера «насчитала» сразу три нарушения: постановления были выписаны за превышение отметки в 40,
60 км/чи средней скорости.
Штрафовать за среднюю скорость в РФ начали в 2013 году. В списке регионов, где установили такие комплексы, — Московская область, Татарстан, Смоленская область и другие. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков подчёркивает, что понятие средней скорости отсутствует как в ПДД, так и в КоАП.
В декабре прошлого года Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие штрафовать за превышение средней скорости.