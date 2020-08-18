МВД разъяснило, могут ли водителя оштрафовать дважды за одно нарушение

В Министерстве внутренних дел заявили, что одно­временно штрафовать за мгно­венную и среднюю скорость с одной и той же камеры — незаконно, пишет «Коммерсантъ». Ранее член рабочей группы ОНФ по защите прав автомо­билистов Григорий Шухман направил в мини­стерство официальный запрос по поводу закон­ности участив­шихся случаев получения автомо­билистами сразу двух штрафов с одной камеры за одно и то же нарушение.

Основной поток таких штрафов был зафикси­рован в Подмосковье и Хабаров­ском крае. Московский авто­владелец получил два постанов­ления за превышение и максимально установ­ленной, и средней скорости с камеры на трассе М11. Позже это Минтранс признал это сбоем в работе комплексов. В Хабаровском крае камера «насчитала» сразу три нарушения: постанов­ления были выписаны за превышение отметки в 40, 60 км/ч и средней скорости.

Штрафовать за среднюю скорость в РФ начали в 2013 году. В списке регионов, где установили такие комплексы, — Московская область, Татарстан, Смоленская область и другие. Первый зампред комитета Госдумы по гос­строитель­ству Вячеслав Лысаков подчёрки­вает, что понятие средней скорости отсут­ствует как в ПДД, так и в КоАП.