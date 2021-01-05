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ГИБДД откроет каршеринговым сервисам данные о злостных нарушителях ПДД

Новости

Дмитрий Елизаров

Госавтоинспекция планирует уже в ближайшее время запустить новую базу данных: в ней соберут сведения о злостных нарушителях ПДД. Как пишет ТАСС, доступ к базе появится у агрегаторов такси, кар­шеринго­вых сервисов и компаний, прини­мающих водителей на работу.

  • Так называемая «витрина данных», которую МВД разрабаты­вает совместно с Минкомсвязью, включит в себя информацию о много­кратных наруше­ниях ПДД и водителях, лишённых права управления транспортом. Она позволит проверять претендентов на долж­ность водителя на предмет их «биографии», причём как россиян, так и иностранцев.

  • Проводить профилактические проверки смогут также агрегаторы такси и кар­шеринговые сервисы. Пред­полагается, что это даст им возмож­ность не допускать к управлению злостных нарушителей.

  • Точная дата запуска онлайн-базы не называется, однако в МВД агентству пообещали, что она заработает в начале года.

  • Впервые о возможности открытия доступа к подобной информации таксо­моторным компаниям и службам каршеринга стало известно в ноябре нынешнего года. Однако сейчас ведомство уточнило примерные сроки начала работы сервиса. Ранее сообщалось также о грядущих масштабных изменениях в правилах работы каршеринга: регистри­роваться в сервисах предлагают через портал госуслуг, а автомо­били для поминутной аренды могут получить особые номерные знаки.

Как считаете, надо ограничивать доступ к каршерингу?

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