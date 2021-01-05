ГИБДД откроет каршеринговым сервисам данные о злостных нарушителях ПДД
Дмитрий Елизаров
Госавтоинспекция планирует уже в ближайшее время запустить новую базу данных: в ней соберут сведения о злостных нарушителях ПДД. Как пишет ТАСС, доступ к базе появится у агрегаторов такси, каршеринговых сервисов и компаний, принимающих водителей на работу.
Так называемая «витрина данных», которую МВД разрабатывает совместно с Минкомсвязью, включит в себя информацию о многократных нарушениях ПДД и водителях, лишённых права управления транспортом. Она позволит проверять претендентов на должность водителя на предмет их «биографии», причём как россиян, так и иностранцев.
Проводить профилактические проверки смогут также агрегаторы такси и каршеринговые сервисы. Предполагается, что это даст им возможность не допускать к управлению злостных нарушителей.
Точная дата запуска онлайн-базы не называется, однако в МВД агентству пообещали, что она заработает в начале года.
Впервые о возможности открытия доступа к подобной информации таксомоторным компаниям и службам каршеринга стало известно в ноябре нынешнего года. Однако сейчас ведомство уточнило примерные сроки начала работы сервиса. Ранее сообщалось также о грядущих масштабных изменениях в правилах работы каршеринга: регистрироваться в сервисах предлагают через портал госуслуг, а автомобили для поминутной аренды могут получить особые номерные знаки.