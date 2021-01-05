ГИБДД откроет каршеринговым сервисам данные о злостных нарушителях ПДД

Госавтоинспекция планирует уже в ближайшее время запустить новую базу данных: в ней соберут сведения о злостных нарушителях ПДД. Как пишет ТАСС, доступ к базе появится у агрегаторов такси, кар­шеринго­вых сервисов и компаний, прини­мающих водителей на работу.

Так называемая «витрина данных», которую МВД разрабаты­вает совместно с Минкомсвязью, включит в себя информацию о много­кратных наруше­ниях ПДД и водителях, лишённых права управления транспортом. Она позволит проверять претендентов на долж­ность водителя на предмет их «биографии», причём как россиян, так и иностранцев.

Проводить профилактические проверки смогут также агрегаторы такси и кар­шеринговые сервисы. Пред­полагается, что это даст им возмож­ность не допускать к управлению злостных нарушителей.

Точная дата запуска онлайн-базы не называется, однако в МВД агентству пообещали, что она заработает в начале года.