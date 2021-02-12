В ГИБДД рассказали, в каких регионах стоит ждать самых длинных очередей на техосмотр

Хуже всего дела с пунктами ТО обстоят в Ингушетии — здесь насчитали всего 25% предприятий от того числа, которое необходимо исходя из численности местного автопарка. В Забайкальском крае наличествует лишь 31% пунктов, в Кабардино-Балкарии — 38%. Не хватает операторов техосмотра в Бурятии, Крыму, Башкирии, Приморье и на Камчатке, а также в Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской, Ростовской областях. И даже в Москве имеется лишь половина от требуемого количества пунктов ТО.