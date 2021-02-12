В ГИБДД рассказали, в каких регионах стоит ждать самых длинных очередей на техосмотр
Дмитрий Елизаров
В ряде регионов России не хватает пунктов техосмотра, заявили представители ГИБДД на закрытом совещании, пишет «КоммерсантЪ». При этом там, где списочная численность операторов представляется достаточной (таких регионов насчитали 69), всё равно возможны серьёзные очереди.
Хуже всего дела с пунктами ТО обстоят в Ингушетии — здесь насчитали всего 25% предприятий от того числа, которое необходимо исходя из численности местного автопарка. В Забайкальском крае наличествует лишь 31% пунктов, в Кабардино-Балкарии — 38%. Не хватает операторов техосмотра в Бурятии, Крыму, Башкирии, Приморье и на Камчатке, а также в Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской, Ростовской областях. И даже в Москве имеется лишь половина от требуемого количества пунктов ТО.
Новые правила проведения техосмотра привели к уменьшению пропускной способности имеющихся пунктов. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД, через линию техосмотра за восьмичасовой рабочий день могут пройти только 16 автомобилей. Кроме того, ни один пункт ТО сейчас не оборудован системой электронной очереди. Это означает, что очереди будут выстраиваться живые: по подсчётам Госавтоинспекции, в ряде регионов с учётом имеющихся мощностей техосмотр сможет пройти только половина автомобилей.
Ранее Российский союз автостраховщиков уже сообщал о возможном дефиците пунктов ТО, связывая это с неготовностью операторов к работе по новой системе (уже с 1 марта им придётся, к примеру, фотографировать автомобили во время ТО и оформлять диагностические карты в электронном виде). По этой причине РСА даже предлагал временно «отвязать» диагностические карты от системы ОСАГО, разрешив оформлять полисы без прохождения техосмотра.