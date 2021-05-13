Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД

Госавтоинспекция для повышения безопасности дорожного движения начала проводить на дорогах так называ­емые скрытые проверки. Как пишет Autonews, сотруд­ники станут чаще дежурить около мест с повышенной аварий­ностью, применяя для этого патруль­ные машины без опознава­тельных знаков.

Представители ГИБДД по Самарской области считают, что «скрытое патрулиро­вание даёт возмож­ность осуществлять более полный контроль за дорожным движе­нием». Вся суть в том, что водителям сложно опознать авто­мобиль ДПС, если на нём нет спецсигналов и характерной раскраски. Получается, что мера направлена не на профи­лактику нарушений, а на наказание за уже свер­шившиеся.

Задерживать нарушителей самостоятельно скрытый патруль не будет. Инспекторы снимут проступок на видео и отправят ближайшему экипажу ДПС, который и остановит водителя для оформления протокола. Основное внимание уделят выездам на встречную полосу, что чревато штрафом в 5000 рублей или лишением прав до полугода.

В ведомстве отметили, что скрытые проверки законны. Машины без «специальной цвето­графи­ческой окраски, стационарных устройств для подачи специ­альных звуковых и световых сигналов» могут исполь­зоваться ГИБДД при патрулиро­вании. Не запрещена и видео­съёмка. А вот останав­ливать нарушителя на ходу можно только с применением спецсигналов.