Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД
Кирилл Малышев
Госавтоинспекция для повышения безопасности дорожного движения начала проводить на дорогах так называемые скрытые проверки. Как пишет Autonews, сотрудники станут чаще дежурить около мест с повышенной аварийностью, применяя для этого патрульные машины без опознавательных знаков.
Представители ГИБДД по Самарской области считают, что «скрытое патрулирование даёт возможность осуществлять более полный контроль за дорожным движением». Вся суть в том, что водителям сложно опознать автомобиль ДПС, если на нём нет спецсигналов и характерной раскраски. Получается, что мера направлена не на профилактику нарушений, а на наказание за уже свершившиеся.
Задерживать нарушителей самостоятельно скрытый патруль не будет. Инспекторы снимут проступок на видео и отправят ближайшему экипажу ДПС, который и остановит водителя для оформления протокола. Основное внимание уделят выездам на встречную полосу, что чревато штрафом в 5000 рублей или лишением прав до полугода.
В ведомстве отметили, что скрытые проверки законны. Машины без «специальной цветографической окраски, стационарных устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов» могут использоваться ГИБДД при патрулировании. Не запрещена и видеосъёмка. А вот останавливать нарушителя на ходу можно только с применением спецсигналов.
С 1 мая вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым штрафы за нарушения правил на
ж/дпереездах выросли в пять раз — до 5000 рублей. При этом 50-процентная скидка в случае оперативной оплаты не действует. За повторное нарушение грозит лишение прав сроком на год.