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Россиян предупредили о скрытых проверках ГИБДД

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Кирилл Малышев

Госавтоинспекция для повышения безопасности дорожного движения начала проводить на дорогах так называ­емые скрытые проверки. Как пишет Autonews, сотруд­ники станут чаще дежурить около мест с повышенной аварий­ностью, применяя для этого патруль­ные машины без опознава­тельных знаков.

  • Представители ГИБДД по Самарской области считают, что «скрытое патрулиро­вание даёт возмож­ность осуществлять более полный контроль за дорожным движе­нием». Вся суть в том, что водителям сложно опознать авто­мобиль ДПС, если на нём нет спецсигналов и характерной раскраски. Получается, что мера направлена не на профи­лактику нарушений, а на наказание за уже свер­шившиеся.

  • Задерживать нарушителей самостоятельно скрытый патруль не будет. Инспекторы снимут проступок на видео и отправят ближайшему экипажу ДПС, который и остановит водителя для оформления протокола. Основное внимание уделят выездам на встречную полосу, что чревато штрафом в 5000 рублей или лишением прав до полугода.

  • В ведомстве отметили, что скрытые проверки законны. Машины без «специальной цвето­графи­ческой окраски, стационарных устройств для подачи специ­альных звуковых и световых сигналов» могут исполь­зоваться ГИБДД при патрулиро­вании. Не запрещена и видео­съёмка. А вот останав­ливать нарушителя на ходу можно только с применением спецсигналов.

  • С 1 мая вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым штрафы за нарушения правил на ж/д переездах выросли в пять раз — до 5000 рублей. При этом 50-процентная скидка в случае оператив­ной оплаты не действует. За повторное нарушение грозит лишение прав сроком на год.

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