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Девятерых московских блогеров поставили на «спецучёт» в ГИБДД

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Дмитрий Елизаров

Столичная Госавтоинспекция будет с большим тщанием проверять авто­мобили блогеров и самих водителей этих авто­мобилей. Как сообщает телеграм-канал Mash, это ужесто­чение отношения к девятерым людям связано как с их склон­ностью к опасному вождению, так и с недавней резонансной аварией, в которой участвовал блогер Эдвард Бил.

  • Возглавила список блогеров, попавших «на карандаш», Анастасия Ивлеева, которая уже попадала в поле зрения ГИБДД. По Москве она пере­двигается на Mercedes-Benz G-класса и суперкаре Lamborghini. Кроме неё, «геленд­вагены» пред­почитают Миша Литвин и Гусейн Гасанов, в гараже которого помимо внедорожника имеются Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.

  • Роскошные внедорожники Жекича Дубровского также теперь будет регулярно останав­ливать ГИБДД. Это опять-таки Mercedes-Benz G-класса, а также Toyota Land Cruiser. Кроме того, блогера можно увидеть за рулём одного из двух Роллс-Ройсов — к примеру, купе Wraith попол­нило его автопарк в декабре прошлого года.

  • Поклонники BMW наличе­ствуют в списке ГИБДД в коли­честве трёх человек. Это «Блондинка Драйв» (BMW M5), Дмитрий Рудиков, также известный как «Димас из Батайска» (BMW M2 Competition) и Гоша Пчелинов с его BMW M3. Однако BMW 5 серии имеется в гараже ещё одного блогера — Димы Гордея — вместе с топовой Toyota Camry и суперкарами от Lamborghini и Bentley.

  • Один из самых известных автоблогеров страны Алан Енилеев связан, по данным ГИБДД, только с одним авто­мобилем — Saab 9-5.

  • Авария с участием Эдварда Била, произошедшая 1 апреля, уже привела к измене­ниям в работе столичной Госавто­инспекции. Пристальное внимание инспекторы начали обращать на так называемые авто­мобили-призраки — машины с номерными знаками, но не стоящие на учёте.

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