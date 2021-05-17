Девятерых московских блогеров поставили на «спецучёт» в ГИБДД
Дмитрий Елизаров
Столичная Госавтоинспекция будет с большим тщанием проверять автомобили блогеров и самих водителей этих автомобилей. Как сообщает телеграм-канал Mash, это ужесточение отношения к девятерым людям связано как с их склонностью к опасному вождению, так и с недавней резонансной аварией, в которой участвовал блогер Эдвард Бил.
Возглавила список блогеров, попавших «на карандаш», Анастасия Ивлеева, которая уже попадала в поле зрения ГИБДД. По Москве она передвигается на Mercedes-Benz
G-классаи суперкаре Lamborghini. Кроме неё, «гелендвагены» предпочитают Миша Литвин и Гусейн Гасанов, в гараже которого помимо внедорожника имеются Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.
Роскошные внедорожники Жекича Дубровского также теперь будет регулярно останавливать ГИБДД. Это опять-таки Mercedes-Benz
G-класса,а также Toyota Land Cruiser. Кроме того, блогера можно увидеть за рулём одного из двух Роллс-Ройсов — к примеру, купе Wraith пополнило его автопарк в декабре прошлого года.
Поклонники BMW наличествуют в списке ГИБДД в количестве трёх человек. Это «Блондинка Драйв» (BMW M5), Дмитрий Рудиков, также известный как «Димас из Батайска» (BMW M2 Competition) и Гоша Пчелинов с его BMW M3. Однако BMW 5 серии имеется в гараже ещё одного блогера — Димы Гордея — вместе с топовой Toyota Camry и суперкарами от Lamborghini и Bentley.
Один из самых известных автоблогеров страны Алан Енилеев связан, по данным ГИБДД, только с одним автомобилем — Saab
9-5.
Авария с участием Эдварда Била, произошедшая 1 апреля, уже привела к изменениям в работе столичной Госавтоинспекции. Пристальное внимание инспекторы начали обращать на так называемые автомобили-призраки — машины с номерными знаками, но не стоящие на учёте.