Девятерых московских блогеров поставили на «спецучёт» в ГИБДД

Возглавила список блогеров, попавших «на карандаш», Анастасия Ивлеева, которая уже попадала в поле зрения ГИБДД. По Москве она пере­двигается на Mercedes-Benz G-класса и суперкаре Lamborghini. Кроме неё, «геленд­вагены» пред­почитают Миша Литвин и Гусейн Гасанов, в гараже которого помимо внедорожника имеются Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.

Роскошные внедорожники Жекича Дубровского также теперь будет регулярно останав­ливать ГИБДД. Это опять-таки Mercedes-Benz G-класса, а также Toyota Land Cruiser. Кроме того, блогера можно увидеть за рулём одного из двух Роллс-Ройсов — к примеру, купе Wraith попол­нило его автопарк в декабре прошлого года.

Поклонники BMW наличе­ствуют в списке ГИБДД в коли­честве трёх человек. Это «Блондинка Драйв» (BMW M5), Дмитрий Рудиков, также известный как «Димас из Батайска» (BMW M2 Competition) и Гоша Пчелинов с его BMW M3. Однако BMW 5 серии имеется в гараже ещё одного блогера — Димы Гордея — вместе с топовой Toyota Camry и суперкарами от Lamborghini и Bentley.

Один из самых известных автоблогеров страны Алан Енилеев связан, по данным ГИБДД, только с одним авто­мобилем — Saab 9-5.