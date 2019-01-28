Госавтоинспекция назвала самое популярное нарушение 2018 года в России

Количество административных дел выросло на 17% по сравнению с показателями 2017 года. На их основе было выписано 129,2 миллиона постановлений. Статистику приводит «Коммерсант» со ссылкой на МВД России.

Водители оплатили 80% выписанных штрафов – это на 2% больше по сравнению с показателями 2017 года.

Большая часть нарушений (105,9 миллиона) была зафиксирована при помощи камер фотовидеофиксации.